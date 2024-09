I stedet for å tilordne brukerne til produkter én etter én, lar Autodesk-kontoen deg organisere brukere i grupper og gi alle i gruppen tilgang til de samme produktene. Videre kan du opprette grupper som tilsvarer spesialiserte roller. Du kan for eksempel tilordne AutoCAD og Revit til en gruppe kalt Arkitekter. Eller du kan tildele Civil 3D og Navisworks Manage til en gruppe sivilingeniører.

Når du har opprettet en gruppe, kan du spore bruksdata for den i bruksrapporten (velg Bruksrapport under Rapportering). Dette hjelper deg å forstå bruksmønstre for å ta informerte beslutninger og trygt administrere produktoppdrag. Ved å gå gjennom bruksdata kan du:

Få tillit til at du tildeler de riktige produktene til gruppene dine. For eksempel, hvis de fleste i en gruppe ikke bruker et produkt, kan du fjerne det fra gruppens standardallokering for å redusere kostnadene.

Skaler rapportanalysen din ved å se bruken blant lignende grupper av brukere for lettere å oppdage trender.

Det er viktig å være oppmerksom på at i Autodesk-kontoen er grupper annerledes enn team. Som standard har du automatisk ett team i kontoen din som alle brukerne og Autodesk-abonnementene faller inn under. Du oppretter grupper i et team. Hvis du har flere team, blir ikke disse gruppene delt av de andre teamene, selv om gruppene har de samme brukerne i forskjellige team. Hvis du vil vite mer om team, kan du se Administrere team.

Merk: Grupper støttes ikke i klassisk brukeradministrasjon. Du kan heller ikke legge til Autodesk Construction Cloud (ACC), BIM-produkter eller Flow Production Tracking-tilbud i grupper.

For hver av de følgende prosedyrene må du først logge på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.