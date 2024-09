For de fleste skrivebordsprodukter fra 2023 og senere kan du endre innstillingene én gang. Endringen gjelder da for hele Autodesk-kontoen. For enkelte versjoner fra 2022 og tidligere, kan det hende at endringer i personverninnstillingene for produktet bare gjelder for skrivebordsproduktene du bruker på en bestemt enhet.

Få svar på spørsmålene dine ved å sende en e-post til privacy.questions@autodesk.com.