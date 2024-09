Du kan bare be om én hjemmebrukslisens per abonnement, uavhengig av hvor mange som deler abonnementet. Hjemmebruk er underlagt visse vilkår og betingelser. Det er ikke tilgjengelig for alle produkter og steder. Se Vilkår og betingelser for hjemmebruk (engelsk) og Produkter som er kvalifisert for hjemmebruk for mer informasjon.

For å be om hjemmebrukslisens kan du gå til Kontakt støtte og fylle ut skjemaet for å opprette en sak. Selv om enkelte felt på skjemaet er merket som valgfrie, må du huske å inkludere følgende: