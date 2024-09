Som standard har du automatisk ett team i Autodesk-kontoen som alle brukerne og Autodesk-abonnementene faller inn under. Du kan eventuelt opprette flere team. Det kan være nyttig å opprette flere team når foretaket har flere foretak eller organisasjoner som ikke er relatert, men du vil kjøpe abonnementer sentralt for hele organisasjonen. Ved å opprette et team for hver divisjon, vil administratorene for disse teamene bare administrere abonnementene divisjonen betaler for, i stedet for alle abonnementene organisasjonen eier. Du kan også flytte abonnementer mellom team, og de vil fortsatt administreres under samme primære administrator.

Her er noen av funksjonene til team:

Teamnavn vises under Kontraktsdetaljer på kontoen din, så når det er på tide å fornye eller ta kjøpsbeslutninger, kan du se hvilke abonnementer som er knyttet til hvilke team. Dette gjør det enkelt å spore fornyelser.

Du kan delegere administratorer til å administrere ett eller flere team. Administratorer kan gi nytt navn til team og invitere og tilordne brukere til produkter.

Du kan filtrere bruksrapportene etter team for å se hvor mange lisenser som brukes av brukerne i teamet. Bruk bruksrapportering til å avgjøre om brukertilordningene og forretningsavgjørelsene du tar for et bestemt team, er effektive.

Det er viktig å forstå at team er forskjellige fra gruppene som er tilgjengelige i Autodesk-kontoen. Grupper lar deg organisere og tilordne produkter til brukere. I stedet for å tilordne brukerne til produkter én etter én, kan du organisere dem i grupper og administrere dem etter rolle, slik at medlemmene i hver gruppe får tilgang til de samme produktene. Du kan for eksempel opprette en gruppe for arkitekter som bruker AutoCAD. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere grupper.

Merk: Team støttes ikke i klassisk brukeradministrasjon.

For hver av de følgende prosedyrene må du først logge på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.