Faktureringsmålingen for hver API-enhet er en belastet enhet. Hver belastede enhet tilsvarer en fast mengde API-bruk.

For abonnementer på gratis-nivå koster det ingenting for belastede enheter. API-saldoen oppdateres når en full enhet brukes. Hvis for eksempel 1 enhet er 20 behandlingsminutter, oppdateres saldoen etter 20 minutters bruk.

Abonnenter på betalte nivå blir ikke fakturert eller belastet tokener for delvise enheter. Hvis du for eksempel bare bruker 10 behandlingsminutter i en faktureringssyklus og en belastet enhet er 20 minutter, blir du ikke belastet. De 10 minuttene som brukes, overføres til neste faktureringsperiode.

Hvis du har en kombinasjon av abonnementstyper i samme team, beregner systemet bruken av API i denne rekkefølgen: