Ressurs- og API-bruk i Autodesk-kontoen viser saldoer og bruksdata i sanntid for ressurser (elementer som brukes i kapasitetsbaserte abonnementer) og API-er. Finn ut mer om kapasitetsbaserte abonnementer (engelsk)

Oversikt

 

Ressurs- og API-bruk gir en sentralisert visning av saldoer i sanntid for alle ressursene til et team. Dette hjelper Autodesk Account-administratorer (primære, sekundære, SSO) med å overvåke forbruk, planlegge fornyelser og unngå tjenesteavbrudd. Hvert kapasitetsbaserte produkt vises i et kortformat med følgende informasjon:
  • Tilgjengelig saldo: Viser gjenværende enheter sammenlignet med totalt kjøp (f.eks. 140 av 150 tilgjengelige).
  • Total kjøpt kapasitet: Viser totalt antall enheter som er kjøpt for produktet (f.eks. 60 000 enheter).
  • Informasjon om utløp og oppdatering av saldo: Fremhever når tilgangen avsluttes, eller når saldoen oppdateres (f.eks. slutter om 30 dager oppdateres om 12 dager).

Alle ressurser, inkludert API-er, samles på teamnivå. Hvis for eksempel 1000 ressurser er tilgjengelige for Info360 Asset i team A, kan brukere med full tilgang i team A få tilgang til dem etter førstemann til mølla-prinsippet.

 

Instrumentbord som viser bruk av API og kapasitetsbaserte produkter.

API-saldo

 

Faktureringsmålingen for hver API-enhet er en belastet enhet. Hver belastede enhet tilsvarer en fast mengde API-bruk.

 

For abonnementer på gratis-nivå koster det ingenting for belastede enheter. API-saldoen oppdateres når en full enhet brukes. Hvis for eksempel 1 enhet er 20 behandlingsminutter, oppdateres saldoen etter 20 minutters bruk.

 

Abonnenter på betalte nivå blir ikke fakturert eller belastet tokener for delvise enheter. Hvis du for eksempel bare bruker 10 behandlingsminutter i en faktureringssyklus og en belastet enhet er 20 minutter, blir du ikke belastet. De 10 minuttene som brukes, overføres til neste faktureringsperiode.

 

Hvis du har en kombinasjon av abonnementstyper i samme team, beregner systemet bruken av API i denne rekkefølgen:

  1. Gratis nivå
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Pay as You Go

API-bruk og bruksoversikt

 

Disse delene viser faktisk bruk, ikke belastede enheter. Merk:

  • Bruksdata er basert på Coordinated Universal Time (UTC).
  • Bruksdata oppdateres med en forsinkelse – forsinkelsen er vanligvis bare et par minutter, men kan ta opptil 30 minutter. Hvis du ikke ser de siste API-kallene, kan du vente litt og deretter oppdatere siden.
  • Opptil 24 måneder med historiske data er tilgjengelig i rapportering.

Pay as You Go

 

Når du abonnerer på Pay as You Go:

  • Du er ansvarlig for at informasjonen om betalingsmetoden er oppdatert. Ved slutten av hver faktureringssyklus vil du som innkjøper motta en faktura for automatiske kostnader via den lagrede betalingsmetoden.
  • Faktureringssyklusen din er basert på geo-/tidssonen som ble registrert på kjøpstidspunktet. Hvis du for eksempel kjøper 15. juli, er den første faktureringsperioden 15. juli til 14. august. Dato for faktureringssyklus kan avvike fra tidssonen (UTC) som brukes til å spore API-bruken.
  • Tillegg på fakturaen er basert på antall brukte belastede enheter. All bruk som ikke fullfører en fulladet enhet, rulles over til neste faktureringssyklus.

