KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Administrere retningslinjer for brukerroller

Med retningslinjer for brukerroller kan du angi brukere som enten en ekstern bruker eller en bruker.

 

En ekstern bruker er noen utenfor organisasjonen din, for eksempel en entreprenør eller leverandør, som trenger tilgang til produkter eller tjenester fra Autodesk. Denne rollen, som tidligere ble kalt gjestebruker, sikrer trygt samarbeid uten å avsløre sensitive interne ressurser.

 

Du kan bestemme hvilke retningslinjer som skal gjelde for dine eksterne brukere; enten standardinnstillingene i brukeradministrasjon eller etter regler basert på domenenavn. Dette hjelper deg med å kontrollere om noen behandles som en ekstern bruker eller en standardbruker, noe som gjør det enklere å administrere tilgang på en trygg og åpen måte.

 

Standard brukeradministrasjonsbaserte eksterne brukere

Når du bruker standard retningslinjer basert på brukeradministrasjon, blir alle som er lagt til i teamet ditt via et Autodesk skybasert samarbeidsprodukt, for eksempel Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build eller Autodesk Takeoff, automatisk angitt som en ekstern bruker i Autodesk-kontoen. 

 

Domenebaserte eksterne brukere

Hvis du velger å bruke domenebaserte regler, kan du sette opp en liste over godkjente e-postdomener for teamet ditt. Dette lar deg automatisk administrere hvem som regnes som en standard eller ekstern bruker. Alle som legges til med en e-post fra et godkjent domene, blir tilordnet som standardbrukere, mens brukere med e-postadresser fra andre domener automatisk blir angitt som eksterne brukere. 

 

Hvis du vil endre rollen til brukerne som ikke samsvarer med de domenebaserte retningslinjene, kan du lese Se unntak retningslinjer for brukerroller.

 

Merk: Inkluder organisasjonens domene for felles pålogging (SSO) eller katalogsynkronisering i de domenebaserte reglene. Dette sikrer at teammedlemmer som bruker SSO, automatisk gjenkjennes som standardbrukere.

Slik legger du til domener

  1. Gå til Innstillinger > Teaminnstillinger i din Autodesk-konto.
  2. Velg teamet du vil bruke retningslinjene på.
  3. Gå til Retningslinjer for brukerroller og velg Administrer retningslinjer.
  4. Velg Domenebasert.
  5. Her kan du legge til nye domener. Bruk Legg til ny for å legge til så mange domener du trenger.
  6. Velg Ta i bruk endringer.
  7. Bekreft oppdateringen av retningslinjene.
  8. Retningslinjene for brukerroller er nå endret til domenebasert. Nye brukere som legges til i teamet, vil få rollene sine tilordnet basert på domenet sitt. Administratorer for primær pålogging, sekundær pålogging og felles pålogging (SSO) påvirkes ikke av domeneregelen.

Merk: Hvis du konfigurerer en domeneregel, vil eksisterende brukere i teamet beholde sine eksisterende roller. Hvis eksisterende brukere ikke overholder disse retningslinjene til domenet, blir de merket som unntak. Les Se unntak for retningslinjer for brukerroller.

Slik fjerner du domener

Du kan fjerne domener når som helst. Når du fjerner domener, må minst ett forbli.

  1. Gå til Innstillinger > Teaminnstillinger i din Autodesk-konto.
  2. Velg teamet der du vil fjerne domener fra retningslinjene for brukerroller.
  3. Gå til Retningslinjer for brukerroller og velg Administrer retningslinjer.
  4. Gå gjennom Domener for brukerrolle , og velg Fjern for domenene du vil fjerne fra retningslinjene dine.
  5. Bekreft fjerning av domenet ved å velge Fjern.
  6. Domenet fjernes fra dine retningslinjer for brukerroller. Nye brukere som legges til i teamet med dette domenet, vil bli lagt til som eksterne brukere. 

Merk: Eksisterende brukere med det fjernede domenet vil bli merket som unntak. Se Unntak for retningslinjer for brukerroller.

Se unntak for retningslinjer for brukerroller

Du kan gjennomgå og endre brukere som ikke overholder de domenebaserte retningslinjene dine. Sammenlign gjeldende rolle med forventet rolle.

  1. Gå til Innstillinger > Teaminnstillinger i din Autodesk-konto.
  2. Velg teamet du vil se brukerrolleunntak i.
  3. Gå til Retningslinjer for brukerroller, og velg Vis unntak.

Du kan filtrere brukere for å se alle roller, eller bare de med standard brukerrolle eller ekstern brukerrolle.

Slik endrer du brukerroller for unntak

  1. Gå til Innstillinger > Teaminnstillinger i din Autodesk-konto.
  2. Velg teamet du vil se brukerrolleunntak i.
  3. Gå til Retningslinjer for brukerroller og velg Vis unntak.
  4. Velg brukeren du vil endre rolle for. Du kan også velge flere brukere samtidig.
  5. Velg Endre roller øverst til høyre i brukerlisten.
  6. Velg den nye rollen du vil tilordne til brukeren basert på domeneregelen, eller velg en annen tilgjengelig rolle.
  7. Lagre endringene dine.

Merk: Når du velger flere brukere samtidig, må du tilordne dem den samme nye rollen.

Unntak for retningslinjer for brukerroller

Du vil se varsler i kontoen din når en bruker ikke følger dine domenebaserte regler.

 

Varsel om brukerdetaljer: Denne brukerens rolle er for øyeblikket et unntak fra retningslinjene for brukerrolle

Du vil se et advarselstegn i brukerens detaljer hvis vedkommendes rolle ikke følger dine domenebaserte regler. Dette betyr at den domenebaserte regelen er på, og brukeren er et unntak. Hvis du vil endre rollen til en bruker, klikker du på Endre rolle eller går til Teaminnstillinger for å se alle unntakene for brukerrollen din.

Endre rollevarsel: Denne brukerens rolle er for øyeblikket et unntak fra retningslinjene for brukerroller

Når du endrer en brukers rolle slik at den samsvarer med domeneregelen din, ser du en melding som forteller deg at rollen deres for øyeblikket er et unntak. Hvis du vil at denne brukeren skal følge domenereglene, velger duAngre unntak.

Endre rollevarsel: Hvis du endrer denne brukerens rolle, opprettes et unntak i retningslinjene for brukerroller.         

Hvis du endrer en brukers rolle som følger domenereglene dine, ser du en melding som sier at denne oppdateringen vil opprette et unntak. Endre rollen hvis du ikke vil at brukeren skal følge domeneretningslinjene. For å fjerne unntaket går du til brukerdetaljene eller teaminnstillingene for å se alle unntak.

Vanlige spørsmål

Hvordan er e-postdomenene jeg fører opp i Administrer retningslinjer for brukerroller relatert til SSO-domenene jeg har konfigurert i teamet mitt?

Hvis du bruker standard retningslinjer basert på brukeradministrasjon, legger systemet til brukere fra felles pålogging (SSO) eller Active Directory (AD)-synkronisering som standardbrukere. Hvis du aktiverer de domenebaserte retningslinjene, legger systemet til SSO- eller AD-synkroniseringsbrukere som standardbrukere bare hvis domenet samsvarer med policyen din. Hvis domenet deres ikke samsvarer, legger systemet dem til som eksterne brukere.

 

Eksempel: Hvis du aktiverer regelen for domenebaserte eksterne brukere og bare inkluderer cba.net for domener, men SSO- eller AD-domenet er abc.net, legger systemet til brukere som er synkronisert via SSO eller AD, som eksterne brukere i brukeradministrasjonen.

Hva skjer med de eksisterende brukerne mine når jeg konfigurerer et domene gjennom administrering av retningslinjer for brukerroller?

Du vil ikke se noen endringer i eksisterende brukerroller. Brukere som ikke har roller i tråd med de domenebaserte retningslinjene dine, vises som unntak. Gå til Teaminnstillinger for å vise unntak.

Hva skjedde med gjestebrukere?

Vi kaller nå gjestebrukere for «eksterne brukere». Du trenger ikke å endre hvordan du jobber; bare navnet er endret.

Vil mine standard produkttilordninger bli påvirket av denne endringen?

Nei, denne endringen vil ikke påvirke dine standard produkttilordninger. Vi bytter bare navn på gjestebrukere til eksterne brukere. Du vil kunne tilordne produkter på samme måte som før.

Vil jeg kunne se om en bruker er ekstern i bruksrapportene mine?

Ja, du kan se hvilke brukere som er eksterne i bruksrapportene dine.

Hvordan administrerer jeg et unntak?

Du kan administrere domenebaserte brukerrolleunntak fra menyenVis unntak eller ved å oppdatere rollen på brukerens detaljside. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå tilUtpeke eksterne brukere.

Hvordan håndteres brukere hvis jeg legger dem til i brukeradministrasjonen for Autodesk-kontoen og e-postdomenet deres ikke er i domeneretningslinjene mine? Blir de automatisk eksterne brukere?

Hvis du legger til en bruker som ikke har et e-postdomene i domeneretningslinjene dine, merker Autodesk den brukeren som ekstern. Dette skjer enten du legger til brukeren gjennom et Autodesk-skysamarbeidsprodukt eller direkte i brukeradministrasjonen for kontoen for Autodesk-kontoen. Vi følger alltid domeneretningslinjene dine når vi angir brukerroller.

Se flere vanlige spørsmål

