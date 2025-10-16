Med retningslinjer for brukerroller kan du angi brukere som enten en ekstern bruker eller en bruker.

En ekstern bruker er noen utenfor organisasjonen din, for eksempel en entreprenør eller leverandør, som trenger tilgang til produkter eller tjenester fra Autodesk. Denne rollen, som tidligere ble kalt gjestebruker, sikrer trygt samarbeid uten å avsløre sensitive interne ressurser.

Du kan bestemme hvilke retningslinjer som skal gjelde for dine eksterne brukere; enten standardinnstillingene i brukeradministrasjon eller etter regler basert på domenenavn. Dette hjelper deg med å kontrollere om noen behandles som en ekstern bruker eller en standardbruker, noe som gjør det enklere å administrere tilgang på en trygg og åpen måte.