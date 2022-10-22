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Fusion ile Inventor'ı karşılaştırın ve iki 3B modelleme yazılımı arasındaki farkları öğrenin.
Inventor, AutoCAD ve Fusion 'ı içerir
|Aylık
|2.896 TL
|8.856 TL
|11.581 TL
|Yıllık
|23.161 TL
|71.016 TL
|92.644 TL
|3 yıllık
|69.483 TL
|213.046 TL
|277.930 TL
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Fusion, entegre bir endüstriyel ve mekanik tasarım platformudur. Üretim ile iş birliği içinde konsept ve prototip oluşturmanızı sağlar.
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Inventor 3D CAD yazılımı, profesyonel düzeyde 3B mekanik tasarım, dokümantasyon ve ürün simülasyon araçları sunar.
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2B ve 3B modelleme, iş birliği, gelişmiş simülasyon, CAM ve dijital fabrika tasarımına yönelik profesyonel düzeydeki araçlar.
|Detaylı konsept oluşturma
|3B grafik döndürme/kaydırma
|Gelişmiş geometrik görünümler
|Raster ve vektör araçlarıyla taramaları düzenleme
|Şekil oluşturucu
|Çizim yapma
|Derleme modelleme
|Mekanik konsept ve yerleşim düzeni tasarımı
|Parametrik modelleme
|Tüp ve boru tasarımı
|Doğrudan modelleme
|Serbest çizim modelleme
|Bileşen üretme yazılımı ve hesaplayıcıları
|Örgü modelleme
|Yüzey modelleme
|Otomatik modelleme
|2B üretim çizimleri
|3B baskı için uyumlu
|Geometrik boyutlar ve tolerans (GD+T) standartları
|Çizim gruplarını yazdırma
|Açılan görünümler
|Çizimlerdeki değişiklikleri izleme
|İçerik merkezi
|Birden fazla ürün çizimini toplu şekilde yazdırma
|CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama
|Xref karşılaştırma
|Akıllı açıklama notu araçları
|Modelleri içe ve dışa aktarma
|Görüntü paylaşımı iş birliği
|Kullanıcı yönetimi
|Global paylaşım
|Yorum yapma + kırmızı çizgi
|Sınırsız erişim
|Genel/özel tasarım paylaşımı
|Ekip üyeleri
|Blokları içe ve dışa aktarma
|Çizimleri içe ve dışa aktarma
|PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme
|Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme
|Uzaktan erişme, görüntüleme veya düzenleme
|Çevrim içi yayınlama, paylaşma ve iş birliği yapma
|Popüler bulut hizmetleriyle çalışır
|Web uygulaması
|Mobil uygulama
|Uçak modunda dwg dosyalarına açıklama ekleme
|Bulut simülasyonu
|Açılan görünümler ve animasyonlar
|Sadeleştirme
|Sonuçları karşılaştırın
|Statik stres
|Modal frekansı
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(Simulation Extension gerektirir)
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|Termal ve termal stres
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(Simulation Extension gerektirir)
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|Burkulma
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(Simulation Extension gerektirir)
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|Doğrusal Olmayan Stres
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(Simulation Extension gerektirir)
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|Dinamik Olay Simülasyonu
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(Simulation Extension gerektirir)
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|Yarı Statik Olay Simülasyonu
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(Simulation Extension gerektirir)
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|Şekil optimizasyonu
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(Simulation Extension gerektirir)
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|Enjeksiyon Kalıplama Simülasyonu
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(Simulation Extension gerektirir)
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(Simulation Extension gerektirir)
|Elektronik Soğutma Simülasyonu
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(Simulation Extension gerektirir)
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(Simulation Extension gerektirir)
|Üretim yöntemleri ve kısıtlamalar
|Makine öğrenimi ve yapay zeka
|Özel C++ komut dizileri/eklentileri oluşturma
|Maliyet hesaplama
|Tasarım yapılandırmaları
|Visual Basic uygulamaları
|Özel tuş vuruşu komutları oluşturma
|Autodesk App Store'daki 3. taraf eklentileri kullanma
|Özel Python komut dizileri/eklentileri oluşturma
|Parça, montaj, ürün tasarlama
|Parça güncellemelerini otomatikleştirme
|Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama
|Akıllı araç paletleri
|Harici CAD geometrisini içe aktarma
|Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri
|Malzeme listelerini otomatik oluşturma
|700.000'den fazla akıllı imalat parçası
|Şematik yakalama
|PCB yerleşimi
|PCB üretimi (CAM)
|Üretilebilirlik/DRC için tasarım
|MCAD-ECAD birleşmesi
|Bileşen kitaplığı yönetimi
|SPICE simülasyonu
|PCB tasarım entegrasyonu
|Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma
|Projeler arasında tutarlı standartlar kullanma
|Proje tabanlı bir yapıda düzenleme
|Kablolama şeması hata kontrolü
|65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü
|Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik
|Kurulum problama
|Tornalama
|Freze-tornalama
|Su jeti, lazer kesici, plazma kesici
|Ücretsiz Post İşlemci Kütüphanesi
|2,5 ve 3 eksenli frezeleme
|3+2 frezeleme (5 eksenli konumsal)
|4 eksenli frezeleme
|5 eksenli eşzamanlı frezeleme
|Eriyik filament imalatı (FFF)
|İlişkisel programlama
|Metal katmanlı imalat
|Koordineli BIM modellerini entegre etme
|Modele dayalı tanım
|Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) birlikte çalışabilirlik
|Nesneleri renklerle katmanlara atama
|TrustedDWG™ dosya doğrulaması
|Yönetim araçları
|Kullanıcı yönetimi
|Dosya dışa aktarma
|Sürüm kontrolü
|AnyCAD
|Yerel olmayan verilerle çalışma
|Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma
|Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik
|Fusion Manufacturing Extension
|Fusion Manage Extension
|Fusion Design Extension
|Fusion Simulation Extension
|Fusion Signal Integrity Extension
|Menüyü ve şerit arayüzlerini özelleştirme
|İçeriğe duyarlı şeritler
|Uyumlu kullanıcı deneyimi
|Blok kütüphanesi
|Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma
|CAD bloklarını içe aktarma, düzenleme ve oluşturma
|Son veya favori bloklara hızlı erişim
|Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirme
|Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir
|Sertifikalı donanım desteği
|Telefonla özel destek olanağı
|Kapsamlı kullanıcı topluluğu
|Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi
|Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme
|Önceki yıllara ait sürümlere erişim
|İşlemci
|
2,5-3+ GHz
|
2,5-3+ GHz
|
2,5-3+ GHz
|Microsoft Windows
|
10, 64 Bit
|
10, 64 Bit
|
10, 64 Bit
|Apple macOS
|
Big Sur v11, Mac'te Windows 10
|
Big Sur v11
|
|Linux
|
|
|
|Disk alanı
|
30 GB
|
30 GB
|
30 GB
|RAM
|
8-32 GB
|
8-32 GB
|
8-32 GB
|Video grafik kartı
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|Tarayıcılar
|
Chrome
|
Chrome
|
Chrome
|Üretken Tasarım
|
(Simülasyon Uzantısı gerektirir)
|
|
(Simülasyon Uzantısı gerektirir)