Fusion ile Inventor

Fusion ile Inventor'ı karşılaştırın ve iki 3B modelleme yazılımı arasındaki farkları öğrenin.

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Inventor, AutoCAD ve Fusion 'ı içerir

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Fiyatlandırma

Aylık 2.896 TL 8.856 TL 11.581 TL
Yıllık 23.161 TL 71.016 TL 92.644 TL
3 yıllık 69.483 TL 213.046 TL 277.930 TL

Genel Bakış

Fusion, entegre bir endüstriyel ve mekanik tasarım platformudur. Üretim ile iş birliği içinde konsept ve prototip oluşturmanızı sağlar.

Inventor 3D CAD yazılımı, profesyonel düzeyde 3B mekanik tasarım, dokümantasyon ve ürün simülasyon araçları sunar.

2B ve 3B modelleme, iş birliği, gelişmiş simülasyon, CAM ve dijital fabrika tasarımına yönelik profesyonel düzeydeki araçlar.

2B + 3B modelleme, tasarım + görüntüleme

Detaylı konsept oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
3B grafik döndürme/kaydırma Checkmark Checkmark Checkmark
Gelişmiş geometrik görünümler Checkmark Checkmark Checkmark
Raster ve vektör araçlarıyla taramaları düzenleme Checkmark Checkmark Checkmark
Şekil oluşturucu Checkmark Checkmark Checkmark
Çizim yapma Checkmark Checkmark Checkmark
Derleme modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Mekanik konsept ve yerleşim düzeni tasarımı Checkmark Checkmark Checkmark
Parametrik modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Tüp ve boru tasarımı Checkmark Checkmark Checkmark
Doğrudan modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Serbest çizim modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Bileşen üretme yazılımı ve hesaplayıcıları Checkmark Checkmark Checkmark
Örgü modelleme Checkmark Checkmark
Yüzey modelleme Checkmark Checkmark
Otomatik modelleme Checkmark Checkmark

Dokümantasyon

2B üretim çizimleri Checkmark Checkmark Checkmark
3B baskı için uyumlu Checkmark Checkmark Checkmark
Geometrik boyutlar ve tolerans (GD+T) standartları Checkmark Checkmark Checkmark
Çizim gruplarını yazdırma Checkmark Checkmark Checkmark
Açılan görünümler Checkmark Checkmark Checkmark
Çizimlerdeki değişiklikleri izleme Checkmark Checkmark Checkmark
İçerik merkezi Checkmark Checkmark
Birden fazla ürün çizimini toplu şekilde yazdırma Checkmark Checkmark
CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama Checkmark Checkmark
Xref karşılaştırma Checkmark Checkmark
Akıllı açıklama notu araçları Checkmark Checkmark

İş birliği

Modelleri içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Görüntü paylaşımı iş birliği Checkmark Checkmark Checkmark
Kullanıcı yönetimi Checkmark Checkmark Checkmark
Global paylaşım Checkmark Checkmark Checkmark
Yorum yapma + kırmızı çizgi Checkmark Checkmark Checkmark
Sınırsız erişim Checkmark Checkmark Checkmark
Genel/özel tasarım paylaşımı Checkmark Checkmark Checkmark
Ekip üyeleri Checkmark Checkmark Checkmark
Blokları içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Çizimleri içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme Checkmark Checkmark
Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme Checkmark Checkmark

Bulut ve mobil kullanım

Uzaktan erişme, görüntüleme veya düzenleme Checkmark Checkmark Checkmark
Çevrim içi yayınlama, paylaşma ve iş birliği yapma Checkmark Checkmark Checkmark
Popüler bulut hizmetleriyle çalışır Checkmark Checkmark Checkmark
Web uygulaması Checkmark Checkmark Checkmark
Mobil uygulama Checkmark Checkmark
Uçak modunda dwg dosyalarına açıklama ekleme Checkmark Checkmark

Simülasyon ve görselleştirme

Bulut simülasyonu Checkmark Checkmark
Açılan görünümler ve animasyonlar Checkmark Checkmark Checkmark
Sadeleştirme Checkmark Checkmark
Sonuçları karşılaştırın Checkmark Checkmark
Statik stres Checkmark Checkmark Checkmark
Modal frekansı

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

Onay işareti

Onay işareti
Termal ve termal stres

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

Onay işareti
Burkulma

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

Onay işareti
Doğrusal Olmayan Stres

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

Onay işareti
Dinamik Olay Simülasyonu

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

Onay işareti
Yarı Statik Olay Simülasyonu

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

Onay işareti
Şekil optimizasyonu

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

Onay işareti

Onay işareti
Enjeksiyon Kalıplama Simülasyonu

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)
Elektronik Soğutma Simülasyonu

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

Onay işareti(Simulation Extension gerektirir)

API'ler ve otomasyon

Üretim yöntemleri ve kısıtlamalar Checkmark Checkmark Checkmark
Makine öğrenimi ve yapay zeka Checkmark Checkmark Checkmark
Özel C++ komut dizileri/eklentileri oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
Maliyet hesaplama Checkmark Checkmark
Tasarım yapılandırmaları Checkmark Checkmark
Visual Basic uygulamaları Checkmark Checkmark
Özel tuş vuruşu komutları oluşturma Checkmark Checkmark
Autodesk App Store'daki 3. taraf eklentileri kullanma Checkmark Checkmark
Özel Python komut dizileri/eklentileri oluşturma Checkmark Checkmark

Mekanik tasarım

Parça, montaj, ürün tasarlama Checkmark Checkmark Checkmark
Parça güncellemelerini otomatikleştirme Checkmark Checkmark Checkmark
Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama Checkmark Checkmark Checkmark
Akıllı araç paletleri Checkmark Checkmark Checkmark
Harici CAD geometrisini içe aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri Checkmark Checkmark Checkmark
Malzeme listelerini otomatik oluşturma Checkmark Checkmark
700.000'den fazla akıllı imalat parçası Checkmark Checkmark

Elektronik + PCB tasarımı

Şematik yakalama Checkmark Checkmark
PCB yerleşimi Checkmark Checkmark
PCB üretimi (CAM) Checkmark Checkmark
Üretilebilirlik/DRC için tasarım Checkmark Checkmark
MCAD-ECAD birleşmesi Checkmark Checkmark
Bileşen kitaplığı yönetimi Checkmark Checkmark
SPICE simülasyonu Checkmark Checkmark
PCB tasarım entegrasyonu Checkmark Checkmark
Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma Checkmark Checkmark
Projeler arasında tutarlı standartlar kullanma Checkmark Checkmark
Proje tabanlı bir yapıda düzenleme Checkmark Checkmark
Kablolama şeması hata kontrolü Checkmark Checkmark
65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü Checkmark Checkmark
Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik Checkmark Checkmark

İmalat

Kurulum problama Checkmark Checkmark Checkmark
Tornalama Checkmark Checkmark Checkmark
Freze-tornalama Checkmark Checkmark Checkmark
Su jeti, lazer kesici, plazma kesici Checkmark Checkmark Checkmark
Ücretsiz Post İşlemci Kütüphanesi Checkmark Checkmark Checkmark
2,5 ve 3 eksenli frezeleme Checkmark Checkmark Checkmark
3+2 frezeleme (5 eksenli konumsal) Checkmark Checkmark Checkmark
4 eksenli frezeleme Checkmark Checkmark Checkmark
5 eksenli eşzamanlı frezeleme Checkmark Checkmark Checkmark

Katmanlı imalat

Eriyik filament imalatı (FFF) Checkmark Checkmark
İlişkisel programlama Checkmark Checkmark
Metal katmanlı imalat Checkmark Checkmark

Model yönetimi

Koordineli BIM modellerini entegre etme Checkmark Checkmark Checkmark
Modele dayalı tanım Checkmark Checkmark Checkmark
Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) birlikte çalışabilirlik Checkmark Checkmark Checkmark
Nesneleri renklerle katmanlara atama Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ dosya doğrulaması Checkmark Checkmark

Veri yönetimi

Yönetim araçları Checkmark Checkmark Checkmark
Kullanıcı yönetimi Checkmark Checkmark Checkmark
Dosya dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Sürüm kontrolü Checkmark Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark Checkmark Checkmark
Yerel olmayan verilerle çalışma Checkmark Checkmark Checkmark
Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik Checkmark Checkmark

Uzantı uyumluluğu

Fusion Manufacturing Extension Checkmark Checkmark
Fusion Manage Extension Checkmark Checkmark
Fusion Design Extension Checkmark Checkmark
Fusion Simulation Extension Checkmark Checkmark
Fusion Signal Integrity Extension Checkmark Checkmark

Kullanıcı arabirimi

Menüyü ve şerit arayüzlerini özelleştirme Checkmark Checkmark Checkmark
İçeriğe duyarlı şeritler Checkmark Checkmark Checkmark
Uyumlu kullanıcı deneyimi Checkmark Checkmark Checkmark
Blok kütüphanesi Checkmark Checkmark
Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma Checkmark Checkmark
CAD bloklarını içe aktarma, düzenleme ve oluşturma Checkmark Checkmark
Son veya favori bloklara hızlı erişim Checkmark Checkmark

Destek ve kararlılık

Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirme Checkmark Checkmark Checkmark
Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir Checkmark Checkmark Checkmark
Sertifikalı donanım desteği Checkmark Checkmark Checkmark
Telefonla özel destek olanağı Checkmark Checkmark Checkmark
Kapsamlı kullanıcı topluluğu Checkmark Checkmark Checkmark
Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi Checkmark Checkmark Checkmark
Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme Checkmark Checkmark Checkmark
Önceki yıllara ait sürümlere erişim Checkmark Checkmark

Sistem gereksinimleri

İşlemci

2,5-3+ GHz

2,5-3+ GHz

2,5-3+ GHz
Microsoft Windows

10, 64 Bit

10, 64 Bit

10, 64 Bit
Apple macOS

Big Sur v11, Mac'te Windows 10

Big Sur v11

Linux

Disk alanı

30 GB

30 GB

30 GB
RAM

8-32 GB

8-32 GB

8-32 GB
Video grafik kartı

DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği

DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği

DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
Tarayıcılar

Chrome

Chrome

Chrome

Üretken Tasarım

Üretken Tasarım

Onay işareti(Simülasyon Uzantısı gerektirir)

Onay işareti(Simülasyon Uzantısı gerektirir)