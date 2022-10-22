AutoCAD ve Inventor Karşılaştırması

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AutoCAD ile Inventor'ı karşılaştırın ve iki 3B modelleme yazılımı arasındaki farkları öğrenin.
|Aylık
|7.153 TL
|8.856 TL
|11.581 TL
|Yıllık
|57.562 TL
|71.016 TL
|92.644 TL
|3 yıllık
|172.685 TL
|213.046 TL
|277.930 TL
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2B ve 3B CAD yazılımı ile tüm detayları tasarlayın. AutoCAD, masaüstü, web ve mobil cihazlarda sektöre özel araç setlerini ve iş akışlarını geliştirdi.
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Inventor 3D CAD yazılımı, profesyonel düzeyde 3B mekanik tasarım, dokümantasyon ve ürün simülasyon araçları sunar.
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2B ve 3B modelleme, iş birliği, gelişmiş simülasyon, CAM ve dijital fabrika tasarımına yönelik profesyonel düzeydeki araçlar.
|Detaylı konsept oluşturma
|3D grafik döndürme/kaydırma
|Gelişmiş geometrik görünümler
|Raster ve vektör araçlarıyla taramaları düzenleme
|Şekil oluşturucu
|Çizim yapma
|Derleme modelleme
|Mekanik konsept ve yerleşim düzeni tasarımı
|Örgü modelleme
|Yüzey modelleme
|Parametrik modelleme
|Tüp ve boru tasarımı
|Doğrudan modelleme
|Bileşen üretme yazılımı ve hesaplayıcıları
|Serbest çizim modelleme
|2B üretim çizimleri
|3B baskı için uyumlu
|Geometrik boyutlar ve tolerans (GD+T) standartları
|Çizim gruplarını yazdırma
|Açılan görünümler
|İçerik merkezi
|Birden fazla ürün çizimini toplu şekilde yazdırma
|CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama
|Xref karşılaştırma
|Akıllı açıklama notu araçları
|Mimari Taslak Çizim Standartları
|Modelleri içe ve dışa aktarma
|Görüntü paylaşımı iş birliği
|Kullanıcı yönetimi
|Global paylaşım
|Yorum yapma + kırmızı çizgi
|Sınırsız erişim
|Genel/özel tasarım paylaşımı
|Ekip üyeleri
|Blokları içe ve dışa aktarma
|Çizimleri içe ve dışa aktarma
|PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme
|Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme
|Uzaktan erişme, görüntüleme veya düzenleme
|Çevrim içi yayınlama, paylaşma ve iş birliği yapma
|Popüler bulut hizmetleriyle çalışır
|Web uygulaması
|Mobil uygulama
|Uçak modunda dwg dosyalarına açıklama ekleme
|Açılan görünümler ve animasyonlar
|Stres analizi
|Bulut simülasyonu
|Sadeleştirme
|Sonuçları karşılaştırın
|Statik stres
|Modal frekansı
|Şekil optimizasyonu
|Dinamik hareket simülasyonu
|Termal ve termal stres
|Burkulma
|Doğrusal Olmayan Stres
|Etkinlik simülasyonu
|Özel tuş vuruşu komutları oluşturma
|Üretim yöntemleri ve kısıtlamalar
|Makine öğrenimi ve yapay zeka
|AutoLISP programlama ve otomasyon
|Visual LISP işlevselliği
|Visual Basic uygulamaları
|Tekrarlayan tuş vuruşu dizilerini kaydetme
|Birden çok nesne özelliğini düzenleme
|Sektöre özgü nesne kitaplıkları
|Makrolar
|Özel uygulamalar için eksiksiz API kitaplığı
|Yerel, düzenlenebilir sonuçlar
|Bulut çözümü
|Maliyet
|Tasarım yapılandırmaları
|Otomatik çerçeve tasarımı
|Sac metal
|Tasarım parçaları, montajlar, ürünler
|Parça güncellemelerini otomatikleştirin
|Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama
|Akıllı araç paletleri
|Harici CAD geometrisini içe aktarma
|Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri
|Malzeme listelerini otomatikleştirin
|700.000'den fazla akıllı imalat parçası
|Şematik yakalama
|Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma
|Tutarlı proje standartları kullanımı
|Proje tabanlı bir yapıda düzenleme
|Kablolama şeması hata kontrolü
|65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü
|PCB yerleşimi
|PCB üretimi (CAM)
|Üretilebilirlik/DRC için tasarım
|MCAD-ECAD birleşmesi
|Bileşen kitaplığı yönetimi
|SPICE simülasyonu
|Elektronik soğutma
|PCB tasarım entegrasyonu
|Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik
|Kurulum problama
|Tornalama
|Freze-tornalama
|Su jeti, lazer kesici, plazma kesici
|Ücretsiz Post İşlemci Kütüphanesi
|2,5 ve 3 eksenli frezeleme
|3+2 frezeleme (5 eksenli konumsal)
|4 eksenli frezeleme
|5 eksenli eşzamanlı frezeleme
|Eriyik filament imalatı (FFF)
|İlişkisel programlama
|Metal katmanlı imalat
|Koordineli BIM modellerini entegre edin
|Modele dayalı tanım
|Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) birlikte çalışabilirlik
|Nesneleri renklerle katmanlara atama
|TrustedDWG™ dosya doğrulaması
|Yönetim araçları
|Kullanıcı yönetimi
|Dosya dışa aktarma
|Sürüm kontrolü
|AnyCAD
|Yerel olmayan verilerle çalışın
|Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma
|Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik
|Architechture araç seti
|Map 3D araç seti
|MEP araç seti
|Plant 3D araç seti
|Menüyü ve şerit arayüzlerini özelleştirin
|İçeriğe duyarlı şeritler
|Uyumlu kullanıcı deneyimi
|Blok kütüphanesi
|Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma
|CAD bloklarını içe aktarma, düzenleme ve oluşturma
|Son veya favori bloklara hızlı erişim
|Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirin
|Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir
|Sertifikalı donanım desteği
|Mevcut özel telefon desteği
|Kapsamlı kullanıcı topluluğu
|Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi
|Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme
|Önceki yıllara ait sürümlere erişim
|İşlemci
|
2.5-3+ GHz
|
2.5-3+ GHz
|
2.5-3+ GHz
|Microsoft Windows
|
10, 64 Bit
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10, 64 Bit
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10, 64 Bit
|Apple macOS
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Tüm AutoCAD araç setleri için Big Sur v11, Mac'te Windows 10, Windows gereklidir
|
Big Sur v11
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|Linux
|
|
|
|Disk alanı
|
30 GB
|
30 GB
|
30 GB
|RAM
|
8-32 GB
|
8-32 GB
|
8-32 GB
|Video grafik kartı
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|Tarayıcılar
|
Chrome
|
Chrome
|
Chrome