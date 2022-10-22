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AutoCAD ve Civil 3D'nin özelliklerini karşılaştırın ve iki yazılım arasındaki farkları öğrenin.
Revit, AutoCAD, Civil 3D ve daha fazlasını içerir
|Aylık
|7.153 TL
|N/A
|12.603 TL
|Yıllık
|57.562 TL
|N/A
|100.988 TL
|3 yıllık
|172.685 TL
|N/A
|302.964 TL
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2B ve 3B CAD yazılımı. AutoCAD aboneliği; AutoCAD'i, özel araç setlerini ve uygulamalarını içerir.
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Taslak çizimi, tasarım ve altyapı dokümantasyonunu geliştirecek entegre özelliklerle birlikte inşaat mühendislik tasarım yazılımı.
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Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için iş akışlarını kolaylaştıran güçlü BIM ve CAD araçları.
|Xref karşılaştırma
|Akıllı açıklama notu araçları
|Boyutlandırma, tarama, revizyon bulutları
|TrustedDWG™ dosya doğrulaması
|Çizim gruplarını yazdırma
|Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma
|CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama
|Çizimlerde izlenen değişiklikler
|Duvar, kapı, pencere tasarımı
|Kat planları, kesitler, yükseltiler
|Kat planlarından geometri oluşturma
|Architecture araç setiyle otomatikleştirme
|8.500'den fazla akıllı mimari nesne
|AIA 2. sürüm katman standartlarını destekler
|BS1192 DIN 276, ISYBAU Uzun Format
|ISYBAU Kısa Format ve STLB
|Tasarım parçaları, montajlar, ürünler
|Akıllı araç paletleri
|Harici CAD geometrisini içe aktarma
|Malzeme listelerini otomatikleştirin
|Parça güncellemelerini otomatikleştirin
|Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama
|Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri
|700.000'den fazla akıllı imalat parçası
|ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN ve GB desteği
|GIS topolojisini ekleme
|CAD, CBS verilerini oluşturma, koruma
|GIS verilerini tasarım verileriyle toplama
|Birden fazla kaynaktaki uzamsal verilere erişme
|Electric N. Amer./Avrupa veri şemaları
|Su, atık su ve gaz raporları
|Coğrafi harita verilerinden geometriler oluşturma
|Coğrafi eşleme verileri ekleme
|Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma
|Proje tabanlı bir yapıda düzenleme
|Tutarlı proje standartları kullanımı
|Kablolama şeması hata kontrolü
|65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü
|AS, GB, IEC, JIC ve IEEE standartları
|Doğru MEP dokümantasyonu
|MEP çizimleri oluşturma
|MEP, HVAC sembol kütüphaneleri
|10.500'den fazla akıllı MEP nesnesi
|AIA 2. sürüm, BS1192 Tanımlayıcı desteği
|BS1192 – AUG Sürüm 2 standartları desteği
|Boru parçaları hizalama
|Parçalar ile nesnelerin kuvvetlerini hesaplayın
|Malzeme raporları
|Şematik diyagramlar, tesis planları oluşturun
|Tesis tasarım çizimleri oluşturun, koruyun
|P&ID'leri otomatikleştirin
|İzometrikleri, ortografi raporları paylaşın
|Malzeme raporları
|400'den fazla akıllı bitki nesnesi
|Ekipman ve destek şablonları içerir
|40 standardı destekleyen yapısal üyeler
|Hizalama ve profil tasarımı
|Koridor modelleme
|Tasarım otomasyonu
|Platform kenarı tasarımı
|Özel demir yolu hat çalışması tasarımı
|Project Explorer for Civil 3D
|Hafif raylı ve tramvay araç takibi
|Malzemeler ve miktarlar
|Döner kavşak tasarımı
|Koridor modelleme
|Tasarım otomasyonu
|Drenaj tasarımı
|Kavşak tasarımı
|Yol onarımı
|Project Explorer for Civil 3D
|Araç geçen yol analizi
|Malzemeler ve miktarlar
|Otopark düzeni
|Döner kavşak tasarımı
|Detaylı yağmur suyu ve kanalizasyon suyu tasarımı
|Koridor modelleme
|Tasarım otomasyonu
|Basınçlı uygulamalar
|Anket
|Arazi modelleme
|Derecelendirme
|Civil 3D için Jeoteknik Modelleyici
|Araç geçen yol analizi
|Civil 3D İçin Derecelendirme Optimizasyonu
|Project Explorer for Civil 3D
|Köprü hizalaması, profil, kesit modelleme
|Parametrik köprü modelleme
|Yinelenen görevler için elektronik tablolar
|Yapısal analiz
|Seçenek mühendisliği için ana kiriş hesaplamaları
|Karma geçit/Sonlu eleman modelleri
|Köprü modelini Revit'te yayınlama
|Betonarme demiri detaylandırma ve çizim üretimi
|Kavramsal yağmur suyu ve kanalizasyon suyu tasarımı
|Yol kenarı derecelendirme
|Döner kavşak tasarımı
|Tema paletleri
|Çapraz kesit görünüşleri
|Bileşenli yollar
|Bileşen tabanlı köprü tasarımı
|Mevcut ortamı modelleme
|3B modelleri içe aktarma
|Koridor tasarımı
|Revit Model Entegrasyonu
|Malzeme miktarları
|Yağmur suyu analizi
|Hizalama ve Profil optimizasyonu
|Görüş hattı analizi
|Köprü hattı ana kiriş analizi
|Taşkın simülasyonu
|Mobilite simülasyonu
|Trafik simülasyonu
|Animasyon (3ds Max'e dışa aktarma)
|Atmosfer etkileri
|Görsel taslak ve animasyonlar
|Nokta bulutlarından arazi oluşturma
|Nokta bulutlarından özellik oluşturma
|Taranan nesneden örgüye geçiş
|Nokta bulutları oluşturma
|Fotoğraf işleme
|Plan ve profil sayfası üretme
|QTO ve hafriyat hesaplamaları
|İnşaat dokümantasyonu
|IFC içe ve dışa aktarma
|Koridor verileri kısayolu (DREF)
|PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme
|Inventor, BIM 360'a blok aktarma
|Koordineli BIM modellerini entegre edin
|BIM 360, Inventor'a çizimleri içe/dışa aktarma
|Revit, Fusion 360'tan içe aktarma/dışa aktarma
|Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme
|Connector for ArcGIS
|Collaboration for Civil 3D
|Özel tuş vuruşu komutları oluşturma
|Birden çok nesne özelliğini düzenleme
|AutoLISP programlama ve otomasyon
|Visual LISP işlevselliği
|Visual Basic uygulamaları
|Tekrarlayan tuş vuruşu dizilerini kaydetme
|Sektöre özgü nesne kitaplıkları
|Makrolar
|İşlemci
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Çift çekirdekli Intel Core 2 veya AMD eşdeğeri; CPU, SSE 4.1'i desteklemelidir
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Minimum: 2,5–2,9 GHz Önerilen: 3+ GHz
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Minimum: 2,5–2,9 GHz Önerilen: 3+ GHz
|Microsoft Windows
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10, 64 Bit
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10, 64 Bit
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10, 64 Bit
|Apple macOS
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|Linux
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|Disk alanı
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16 GB
|
16+ GB
|
16-30+ GB
|RAM
|
8-16+ GB
|
8-16+ GB
|
8-16+ GB
|Video grafik kartı
|
DirectX 10.1 özellikli 2+ GB VRAM
|
DirectX 12 uyumlu 1-4+ GB VRAM
|
DirectX 12 uyumlu 1-4+ GB VRAM
|Tarayıcılar
|
Chrome, Firefox
|
Chrome
|
Chrome