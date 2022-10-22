AutoCAD ve Civil 3D karşılaştırması

AutoCAD ve Civil 3D'nin özelliklerini karşılaştırın ve iki yazılım arasındaki farkları öğrenin.

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Revit, AutoCAD, Civil 3D ve daha fazlasını içerir

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Fiyatlandırma

Aylık 7.153 TL N/A 12.603 TL
Yıllık 57.562 TL N/A 100.988 TL
3 yıllık 172.685 TL N/A 302.964 TL

Genel Bakış

2B ve 3B CAD yazılımı. AutoCAD aboneliği; AutoCAD'i, özel araç setlerini ve uygulamalarını içerir.

Taslak çizimi, tasarım ve altyapı dokümantasyonunu geliştirecek entegre özelliklerle birlikte inşaat mühendislik tasarım yazılımı.

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için iş akışlarını kolaylaştıran güçlü BIM ve CAD araçları.

Dokümantasyon

Xref karşılaştırma Checkmark Checkmark Checkmark
Akıllı açıklama notu araçları Checkmark Checkmark Checkmark
Boyutlandırma, tarama, revizyon bulutları Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ dosya doğrulaması Checkmark Checkmark Checkmark
Çizim gruplarını yazdırma Checkmark Checkmark Checkmark
Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama Checkmark Checkmark Checkmark
Çizimlerde izlenen değişiklikler Checkmark Checkmark Checkmark

Mimari tasarım

Duvar, kapı, pencere tasarımı Checkmark Checkmark
Kat planları, kesitler, yükseltiler Checkmark Checkmark
Kat planlarından geometri oluşturma Checkmark Checkmark
Architecture araç setiyle otomatikleştirme Checkmark Checkmark
8.500'den fazla akıllı mimari nesne Checkmark Checkmark
AIA 2. sürüm katman standartlarını destekler Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276, ISYBAU Uzun Format Checkmark Checkmark
ISYBAU Kısa Format ve STLB Checkmark Checkmark

Mekanik tasarım

Tasarım parçaları, montajlar, ürünler Checkmark Checkmark
Akıllı araç paletleri Checkmark Checkmark
Harici CAD geometrisini içe aktarma Checkmark Checkmark
Malzeme listelerini otomatikleştirin Checkmark Checkmark
Parça güncellemelerini otomatikleştirin Checkmark Checkmark
Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama Checkmark Checkmark
Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri Checkmark Checkmark
700.000'den fazla akıllı imalat parçası Checkmark Checkmark
ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN ve GB desteği Checkmark Checkmark

Map 3D araç seti

GIS topolojisini ekleme Checkmark Checkmark Checkmark
CAD, CBS verilerini oluşturma, koruma Checkmark Checkmark Checkmark
GIS verilerini tasarım verileriyle toplama Checkmark Checkmark Checkmark
Birden fazla kaynaktaki uzamsal verilere erişme Checkmark Checkmark Checkmark
Electric N. Amer./Avrupa veri şemaları Checkmark Checkmark Checkmark
Su, atık su ve gaz raporları Checkmark Checkmark Checkmark
Coğrafi harita verilerinden geometriler oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
Coğrafi eşleme verileri ekleme Checkmark Checkmark Checkmark

Elektrik tasarımı

Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma Checkmark Checkmark
Proje tabanlı bir yapıda düzenleme Checkmark Checkmark
Tutarlı proje standartları kullanımı Checkmark Checkmark
Kablolama şeması hata kontrolü Checkmark Checkmark
65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü Checkmark Checkmark
AS, GB, IEC, JIC ve IEEE standartları Checkmark Checkmark

Makine, elektrik, boru tesisatı

Doğru MEP dokümantasyonu Checkmark Checkmark
MEP çizimleri oluşturma Checkmark Checkmark
MEP, HVAC sembol kütüphaneleri Checkmark Checkmark
10.500'den fazla akıllı MEP nesnesi Checkmark Checkmark
AIA 2. sürüm, BS1192 Tanımlayıcı desteği Checkmark Checkmark
BS1192 – AUG Sürüm 2 standartları desteği Checkmark Checkmark
Boru parçaları hizalama Checkmark Checkmark
Parçalar ile nesnelerin kuvvetlerini hesaplayın Checkmark Checkmark
Malzeme raporları Checkmark Checkmark

Plant 3D

Şematik diyagramlar, tesis planları oluşturun Checkmark Checkmark
Tesis tasarım çizimleri oluşturun, koruyun Checkmark Checkmark
P&amp;ID'leri otomatikleştirin Checkmark Checkmark
İzometrikleri, ortografi raporları paylaşın Checkmark Checkmark
Malzeme raporları Checkmark Checkmark
400'den fazla akıllı bitki nesnesi Checkmark Checkmark
Ekipman ve destek şablonları içerir Checkmark Checkmark
40 standardı destekleyen yapısal üyeler Checkmark Checkmark

Demir yolu tasarımı

Hizalama ve profil tasarımı Checkmark Checkmark
Koridor modelleme Checkmark Checkmark
Tasarım otomasyonu Checkmark Checkmark
Platform kenarı tasarımı Checkmark Checkmark
Özel demir yolu hat çalışması tasarımı Checkmark Checkmark
Project Explorer for Civil 3D Checkmark
Hafif raylı ve tramvay araç takibi Checkmark

Yol ve otoyol tasarımı

Malzemeler ve miktarlar Checkmark Checkmark
Döner kavşak tasarımı Checkmark Checkmark
Koridor modelleme Checkmark Checkmark
Tasarım otomasyonu Checkmark Checkmark
Drenaj tasarımı Checkmark Checkmark
Kavşak tasarımı Checkmark Checkmark
Yol onarımı Checkmark Checkmark
Project Explorer for Civil 3D Checkmark
Araç geçen yol analizi Checkmark

Saha tasarımı

Malzemeler ve miktarlar Checkmark Checkmark
Otopark düzeni Checkmark Checkmark
Döner kavşak tasarımı Checkmark Checkmark
Detaylı yağmur suyu ve kanalizasyon suyu tasarımı Checkmark Checkmark
Koridor modelleme Checkmark Checkmark
Tasarım otomasyonu Checkmark Checkmark
Basınçlı uygulamalar Checkmark Checkmark
Anket Checkmark Checkmark
Arazi modelleme Checkmark Checkmark
Derecelendirme Checkmark Checkmark
Civil 3D için Jeoteknik Modelleyici Checkmark Checkmark
Araç geçen yol analizi Checkmark
Civil 3D İçin Derecelendirme Optimizasyonu Checkmark
Project Explorer for Civil 3D Checkmark

Köprü tasarımı

Köprü hizalaması, profil, kesit modelleme Checkmark Checkmark
Parametrik köprü modelleme Checkmark
Yinelenen görevler için elektronik tablolar Checkmark
Yapısal analiz Checkmark
Seçenek mühendisliği için ana kiriş hesaplamaları Checkmark
Karma geçit/Sonlu eleman modelleri Checkmark
Köprü modelini Revit'te yayınlama Checkmark
Betonarme demiri detaylandırma ve çizim üretimi Checkmark

Kavramsal tasarım

Kavramsal yağmur suyu ve kanalizasyon suyu tasarımı Checkmark Checkmark
Yol kenarı derecelendirme Checkmark Checkmark
Döner kavşak tasarımı Checkmark Checkmark
Tema paletleri Checkmark
Çapraz kesit görünüşleri Checkmark
Bileşenli yollar Checkmark
Bileşen tabanlı köprü tasarımı Checkmark

Bağlam modelleme

Mevcut ortamı modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
3B modelleri içe aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Koridor tasarımı Checkmark Checkmark
Revit Model Entegrasyonu Checkmark

Analiz ve simülasyon

Malzeme miktarları Checkmark Checkmark
Yağmur suyu analizi Checkmark Checkmark
Hizalama ve Profil optimizasyonu Checkmark
Görüş hattı analizi Checkmark
Köprü hattı ana kiriş analizi Checkmark
Taşkın simülasyonu Checkmark
Mobilite simülasyonu Checkmark
Trafik simülasyonu Checkmark

Görselleştirme

Animasyon (3ds Max'e dışa aktarma) Checkmark Checkmark
Atmosfer etkileri Checkmark
Görsel taslak ve animasyonlar Checkmark

Gerçeklik yakalama

Nokta bulutlarından arazi oluşturma Checkmark Checkmark
Nokta bulutlarından özellik oluşturma Checkmark
Taranan nesneden örgüye geçiş Checkmark
Nokta bulutları oluşturma Checkmark
Fotoğraf işleme Checkmark

Plan üretimi ve dokümantasyonu

Plan ve profil sayfası üretme Checkmark Checkmark Checkmark
QTO ve hafriyat hesaplamaları Checkmark Checkmark
İnşaat dokümantasyonu Checkmark Checkmark

İş birliği ve birlikte çalışabilirlik

IFC içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Koridor verileri kısayolu (DREF) Checkmark Checkmark
PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme Checkmark Checkmark Checkmark
Inventor, BIM 360'a blok aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Koordineli BIM modellerini entegre edin Checkmark Checkmark Checkmark
BIM 360, Inventor'a çizimleri içe/dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Revit, Fusion 360'tan içe aktarma/dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme Checkmark Checkmark Checkmark
Connector for ArcGIS Checkmark Checkmark
Collaboration for Civil 3D Checkmark Checkmark

API'ler ve otomasyon

Özel tuş vuruşu komutları oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
Birden çok nesne özelliğini düzenleme Checkmark Checkmark Checkmark
AutoLISP programlama ve otomasyon Checkmark Checkmark Checkmark
Visual LISP işlevselliği Checkmark Checkmark Checkmark
Visual Basic uygulamaları Checkmark Checkmark Checkmark
Tekrarlayan tuş vuruşu dizilerini kaydetme Checkmark Checkmark Checkmark
Sektöre özgü nesne kitaplıkları Checkmark Checkmark Checkmark
Makrolar Checkmark Checkmark Checkmark

Sistem gereksinimleri

İşlemci

Çift çekirdekli Intel Core 2 veya AMD eşdeğeri; CPU, SSE 4.1'i desteklemelidir

Minimum: 2,5–2,9 GHz Önerilen: 3+ GHz

Minimum: 2,5–2,9 GHz Önerilen: 3+ GHz
Microsoft Windows

10, 64 Bit

10, 64 Bit

10, 64 Bit
Apple macOS

Linux

Disk alanı

16 GB

16+ GB

16-30+ GB
RAM

8-16+ GB

8-16+ GB

8-16+ GB
Video grafik kartı

DirectX 10.1 özellikli 2+ GB VRAM

DirectX 12 uyumlu 1-4+ GB VRAM

DirectX 12 uyumlu 1-4+ GB VRAM
Tarayıcılar

Chrome, Firefox

Chrome

Chrome