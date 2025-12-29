Pode renovar diretamente com a Autodesk através de uma proposta, seja com o seu parceiro Autodesk ou criando a sua própria proposta a partir da conta Autodesk, a partir de 90 dias antes e até 45 dias após a data de renovação/expiração.

Se estiver a trabalhar numa proposta de renovação que inclua alterações à sua subscrição original ou devido ao seu processo de aprovisionamento, certifique-se de que desativa a renovação automática até a proposta ter sido finalizada e executada para evitar que seja processada uma renovação incorreta.

Com um parceiro Autodesk ou o departamento de vendas da Autodesk

Para renovar através de uma proposta, pode colaborar com o seu parceiro preferido, encontrar um novo parceiro ou contactar o departamento de vendas da Autodesk. As propostas podem ser enviadas para qualquer pessoa da empresa e até quatro contactos adicionais.

Da conta Autodesk

Pode criar propostas renovação a partir da sua conta Autodesk.

Inicie sessão na sua conta Autodesk– Faturação e encomendas > Subscrições e contratos. Selecione o menu Ações em massa e, em seguida, selecione Renovar. As subscrições elegíveis para uma proposta de renovação são agrupadas pelo respetivo número de cliente (CSN), moeda e método de pagamento. Selecione o grupo e desmarque eventuais subscrições que não pretenda incluir na proposta. Selecione a opção Criar uma proposta. Selecione-a como o botão de opção e como o botão preto abaixo das outras opções de renovação. Reveja o período de vigência da subscrição e as quantidades, e certifique-se de que os detalhes do cliente refletem as informações corretas. Adicione até quatro destinatários da proposta. Selecione Enviar proposta.

Os compradores também podem criar uma proposta de renovação de gestão autónoma para uma única renovação ao clicar numa subscrição na página Subscrições e contratos.

Elegibilidade para propostas de gestão autónoma

As seguintes condições são obrigatórias para solicitar uma proposta de gestão autónoma:

Tem de ser uma nova subscrição, um alinhamento de datas de renovação ou uma renovação.

As propostas de renovações não podem ser combinadas com propostas para novas compras ou para alinhamento de datas de renovação.

O número do parceiro (CSN) deve ser o mesmo no caso de existir um agente registado envolvido.

O número do cliente (CSN) e a moeda devem ser os mesmos para todas as subscrições.

As seguintes condições não são elegíveis:

Alterações cambiais.

Adição de postos à conta Autodesk.

Planos de sucesso ou opções de compra baseadas em valor.

Abertura de uma nova linha de crédito.

Datas de início futuras.

Atualização do endereço após o envio da proposta (se for necessário alterar o endereço, crie uma nova proposta).

Cancelamento de propostas (entre em contacto com o seu parceiro Autodesk para obter assistência).

As promoções são aplicadas automaticamente ao carrinho quando finalizar a compra e aparecem na proposta.

Proposta automática

Algumas subscrições, dependendo do período de vigência e da elegibilidade, receberão propostas geradas automaticamente 30 dias antes da respetiva expiração. Estas propostas serão enviadas para o e-mail do comprador e podem ser adquiridas diretamente a partir do próprio e-mail da proposta ou da sua conta Autodesk.

Aceitar uma proposta e renovar

Vai receber uma notificação por e-mail com a proposta. O documento contém o número da proposta, a data de expiração e o preço total, incluindo os descontos aplicáveis.

Aceite a proposta e selecione Finalizar compra no e-mail para efetuar a compra.

Também pode ver e comprar propostas de renovação ativas na secção Faturação e encomendas > Propostas da sua conta Autodesk.