Quando posso renovar a minha subscrição?

Algumas subscrições podem ser renovadas até 90 dias antes da expiração e até 30 ou 45 dias após a expiração. Os 45 dias após a expiração são designados como processo de cancelamento e consistem em 3 fases.

Fase: Expirada

Se a sua subscrição passar do estado Ativa para o estado Expirada por não ter sido renovada ou por falta de pagamento, é necessária uma ação (pagamento ou renovação) para evitar que a subscrição seja suspensa. A fase de expiração tem a duração de 15 dias.

Fase: Suspensa

Se não renovar ou efetuar um pagamento na fase Expirada, o estado da subscrição passa para Suspensa, durante os 30 dias subsequentes para as subscrições de 1 e 3 anos ou 15 dias para as subscrições mensais. O acesso ao produto será removido, mas continuará a poder renovar ou a efetuar pagamentos para reativar a subscrição na fase Suspensa e voltar a ter acesso ao produto.

Fase: Cancelada

Se não fizer nada na fase Expirada ou Suspensa, o estado da subscrição passa para Cancelada e esta deixa de poder ser renovada ou reativada. Terá de comprar uma subscrição nova para ter acesso ao produto. Se a sua subscrição tiver sido cancelada devido a falta de pagamento de uma linha de crédito, poderá ter de utilizar outro método de pagamento para efetuar compras e renovações de subscrições, e poderá ter de efetuar o pré-pagamento para futuras encomendas.