Noções básicas de gestão de contas

Perguntas frequentes

Quando posso renovar a minha subscrição?

Algumas subscrições podem ser renovadas até 90 dias antes da expiração e até 30 ou 45 dias após a expiração. Os 45 dias após a expiração são designados como processo de cancelamento e consistem em 3 fases.

 

Fase: Expirada

Se a sua subscrição passar do estado Ativa para o estado Expirada por não ter sido renovada ou por falta de pagamento, é necessária uma ação (pagamento ou renovação) para evitar que a subscrição seja suspensa. A fase de expiração tem a duração de 15 dias.

 

Fase: Suspensa

Se não renovar ou efetuar um pagamento na fase Expirada, o estado da subscrição passa para Suspensa, durante os 30 dias subsequentes para as subscrições de 1 e 3 anos ou 15 dias para as subscrições mensais. O acesso ao produto será removido, mas continuará a poder renovar ou a efetuar pagamentos para reativar a subscrição na fase Suspensa e voltar a ter acesso ao produto.

 

Fase: Cancelada

Se não fizer nada na fase Expirada ou Suspensa, o estado da subscrição passa para Cancelada e esta deixa de poder ser renovada ou reativada. Terá de comprar uma subscrição nova para ter acesso ao produto. Se a sua subscrição tiver sido cancelada devido a falta de pagamento de uma linha de crédito, poderá ter de utilizar outro método de pagamento para efetuar compras e renovações de subscrições, e poderá ter de efetuar o pré-pagamento para futuras encomendas.

Como posso renovar a minha subscrição de versão experimental?

O software de versão experimental não pode ser renovado nem prolongado. Para continuar a utilizar o produto, é necessário comprar uma subscrição. Consulte Converter uma versão experimental numa subscrição para obter mais informações.

Como posso renovar a minha licença de utilização pessoal do Fusion?

Só pode renovar uma licença de utilização pessoal do Fusion se faltarem menos de 30 dias para a expiração da licença atual. Visite Como renovar uma licença pessoal ou aceder ao programa Startup para o Fusion.

Como posso renovar a minha licença de Educação?

30 dias antes da expiração do seu plano de educação de um ano, receberá um lembrete por e-mail. Visite Renovar o acesso ao software de Educação.

Como posso renovar uma subscrição se a tiver comprado a um parceiro Autodesk?

Se efetuou a compra a um parceiro e não efetuou transações com a Autodesk, contacte o parceiro para conhecer as suas opções de renovação. As informações do parceiro encontram-se na sua conta Autodesk. Selecione o produto na sua lista de subscrições para encontrar os detalhes do seu parceiro.

Como posso renovar uma subscrição se a tiver comprado a um Representante de vendas da Autodesk?

A maioria das subscrições compradas através de um Representante de vendas da Autodesk será definida para renovação automática e é elegível para as opções de renovação descritas na página Renovação automática. Navegue até Subscrições e contratos na sua conta Autodesk para ver as opções de renovação.

Como posso saber a data de expiração/renovação?

Pode encontrar a data de expiração ou renovação no e-mail de confirmação da encomenda e na sua conta Autodesk. Se a renovação automática estiver desativada, a data de expiração baseia-se no fuso horário em que a subscrição foi comprada. Se a renovação automática estiver ativada, a data de renovação é no dia a seguir à data de expiração. Exemplo: compra de uma subscrição anual em 10/6/2024. Se a renovação automática estiver desativada, a data e a hora de expiração serão 9/6/2025 às 23:59:59 WET. Se a renovação automática estiver ativada, a data de renovação será em 10/6/2025 às 00:00:00 WET.

Que alterações posso fazer às minhas subscrições antes da renovação ou no momento da renovação?

Pode alterar a sua contagem de postos, o período de vigência ou o produto dependendo da elegibilidade. Podem ser efetuadas alterações aos postos e aos períodos de vigência na sua conta Autodesk. A adição de postos é imediata. As reduções de postos e as alterações aos períodos de vigência entram em vigor na data da renovação. As alterações aos produtos na data de renovação podem ser efetuadas através de uma proposta com o seu parceiro Autodesk ou o departamento de vendas da Autodesk.

