Normalmente, depois de o seu reembolso ser aprovado e processado pela Autodesk, será emitido um crédito para o método de pagamento indicado na Autodesk Account no prazo de 5 a 7 dias úteis. Contacte o banco emissor do seu cartão para saber quando o crédito será lançado na sua conta. O acesso a software e a serviços relacionados cessará assim que o reembolso for processado.