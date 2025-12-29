As faturas são emitidas no dia da renovação e têm de ser pagas de acordo com os termos especificados.

Renovação automática

Ao manter a renovação automática ativada, garante a geração automática de uma fatura para a sua renovação na data de renovação. Esta fatura tem de ser paga de acordo com os respetivos termos para assegurar o acesso contínuo ao produto.

Faça as alterações necessárias à sua subscrição (como adicionar ou reduzir o número de postos) ou à fatura (como o número da ordem de compra) antes da data de renovação na sua conta Autodesk. As alterações podem ser feitas na sua conta ou através de uma nova proposta de renovação do seu parceiro.

Se não finalizar as alterações antes da renovação, a fatura automática será gerada incorretamente, sendo necessário processar uma devolução dentro do período de devolução e dentro do prazo de pagamento.

Desative a renovação automática para quaisquer produtos que devolver. Em seguida, solicite ou aja com base na proposta de renovação que inclui as alterações necessárias e apenas os produtos que pretende manter.

Renovação manual através da finalização da compra

Na conta Autodesk, pode renovar através da finalização da compra e selecionar o pagamento por fatura como método de pagamento, caso já tenha uma subscrição existente que utilize o pagamento por fatura. A fatura será emitida e deverá ser paga de acordo com os respetivos termos.

Através da proposta de um parceiro

Pode pedir uma proposta de renovação ao seu parceiro com 90 dias de antecedência e até 45 dias após a data de renovação.

Quando executar a proposta, selecione Pagar por fatura para gerar uma fatura que deverá ser paga de acordo com os termos de pagamento.

Através de proposta de gestão autónoma

O pagamento por fatura só está disponível aquando da renovação através de uma proposta de gestão autónoma, caso já tenha outra subscrição que utilize o pagamento por fatura.

Modificar os detalhes da fatura na conta