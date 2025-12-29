Noções básicas de gestão de contas

Renovação automática

A maioria das subscrições renovadas e recentemente compradas serão renovadas automaticamente, a menos que desative a renovação automática na sua conta Autodesk. Esta opção simplifica o processo de renovação e garante que o seu acesso não é interrompido.

 

Pode alterar as definições de renovação automática, individualmente ou em massa, em qualquer altura antes da data de renovação e até 30 dias (mensal) ou 45 dias (anual e plurianual) após a data de expiração.

 

Renovar automaticamente uma subscrição individual

Para garantir que a renovação automática é concluída com êxito na data de renovação, o método de pagamento periódico deve ser válido e a renovação automática deve estar ativada.

  1. Inicie sessão na sua conta AutodeskFaturação e encomendas > Subscrições e contratos.
  2. Na lista de subscrições, selecione um produto para abrir os detalhes da subscrição e reveja o método de pagamento registado.
  3. Em Renovação automática, escolha Ativar para garantir que a renovação automática é processada na data de renovação.

Vai receber uma confirmação por e-mail.

 

Renovar automaticamente várias subscrições

Pode ativar a renovação automática para até 100 subscrições em simultâneo com a funcionalidade de renovação automática em massa.

  1. Inicie sessão na sua conta AutodeskFaturação e encomendas > Subscrições e contratos.
  2. Na lista de subscrições, utilize o filtro para gerar uma lista selecionada de subscrições. Em alternativa, comece a partir do menu Ações em massa.
  3. No menu Ações em massa, selecione Gerir a renovação automática.
  4. Opte por ativar a renovação automática da subscrição.
  5. Selecione a caixa de verificação no início da lista para ativar a renovação automática da subscrição.
  6. Selecione Continuar e siga as instruções apresentadas no ecrã.

