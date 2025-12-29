A maioria das subscrições renovadas e recentemente compradas serão renovadas automaticamente, a menos que desative a renovação automática na sua conta Autodesk. Esta opção simplifica o processo de renovação e garante que o seu acesso não é interrompido.
Pode alterar as definições de renovação automática, individualmente ou em massa, em qualquer altura antes da data de renovação e até 30 dias (mensal) ou 45 dias (anual e plurianual) após a data de expiração.
Renovar automaticamente uma subscrição individual
Para garantir que a renovação automática é concluída com êxito na data de renovação, o método de pagamento periódico deve ser válido e a renovação automática deve estar ativada.
- Inicie sessão na sua conta Autodesk– Faturação e encomendas > Subscrições e contratos.
- Na lista de subscrições, selecione um produto para abrir os detalhes da subscrição e reveja o método de pagamento registado.
- Em Renovação automática, escolha Ativar para garantir que a renovação automática é processada na data de renovação.
Vai receber uma confirmação por e-mail.
Renovar automaticamente várias subscrições
Pode ativar a renovação automática para até 100 subscrições em simultâneo com a funcionalidade de renovação automática em massa.
- Inicie sessão na sua conta Autodesk – Faturação e encomendas > Subscrições e contratos.
- Na lista de subscrições, utilize o filtro para gerar uma lista selecionada de subscrições. Em alternativa, comece a partir do menu Ações em massa.
- No menu Ações em massa, selecione Gerir a renovação automática.
- Opte por ativar a renovação automática da subscrição.
- Selecione a caixa de verificação no início da lista para ativar a renovação automática da subscrição.
- Selecione Continuar e siga as instruções apresentadas no ecrã.