A maioria das subscrições renovadas e recentemente compradas serão renovadas automaticamente, a menos que desative a renovação automática na sua conta Autodesk. Esta opção simplifica o processo de renovação e garante que o seu acesso não é interrompido.

Pode alterar as definições de renovação automática, individualmente ou em massa, em qualquer altura antes da data de renovação e até 30 dias (mensal) ou 45 dias (anual e plurianual) após a data de expiração.

Renovar automaticamente uma subscrição individual

Para garantir que a renovação automática é concluída com êxito na data de renovação, o método de pagamento periódico deve ser válido e a renovação automática deve estar ativada.

Inicie sessão na sua conta Autodesk– Faturação e encomendas > Subscrições e contratos. Na lista de subscrições, selecione um produto para abrir os detalhes da subscrição e reveja o método de pagamento registado. Em Renovação automática, escolha Ativar para garantir que a renovação automática é processada na data de renovação.

Vai receber uma confirmação por e-mail.

Renovar automaticamente várias subscrições

Pode ativar a renovação automática para até 100 subscrições em simultâneo com a funcionalidade de renovação automática em massa.