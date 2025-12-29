A renovação manual através da finalização da compra está normalmente disponível a partir de até 90 dias antes da data de renovação e pode prolongar-se por um período de até 45 dias após a data de renovação/expiração, dependendo da elegibilidade e dos termos aplicáveis. Esta opção dá-lhe maior controlo sobre o momento do pagamento, mas não altera a data de renovação.

As suas opções de renovação ficam visíveis na conta Autodesk e também lhe enviamos um e-mail antes da data de renovação.

Alguns métodos de pagamento, como Konbini e transferência bancária por multibanco, exigem que faça manualmente a renovação da subscrição.

Siga as instruções do e-mail de renovação.

Renovar uma subscrição individual manualmente

Para renovar uma subscrição individual manualmente através da finalização da compra na conta:

Inicie sessão na sua conta Autodesk – Faturação e encomendas > Subscrições e contratos. Na lista de subscrições, selecione um produto e selecione Renovar. Se tiver a opção para renovar antecipadamente, clique em Renovar agora ao finalizar a compra. A renovação é adicionada a um carrinho, onde pode analisar os preços e concluir a compra.

A data de renovação permanece inalterada.

Renovar manualmente várias subscrições

Pode renovar manualmente até 100 subscrições elegíveis através da finalização da compra.

Para renovar manualmente várias subscrições na conta:

Inicie sessão na sua conta Autodesk – Faturação e encomendas > Subscrições e contratos. Selecione o menu Ações em massa e, em seguida, selecione Renovar. As subscrições elegíveis para renovação em simultâneo são agrupadas pelo respetivo número de cliente (CSN), moeda e método de compra. Selecione as subscrições a renovar e conclua a transação.

Receberá 1 e-mail de confirmação da encomenda por transação. As datas de renovação permanecem inalteradas.