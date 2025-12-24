KONTOADMINISTRATION FOR ADMINISTRATORER

Ressource- og API-brug

Ressource- og API-brug i Autodesk Account-konto viser saldi og brugsdata i realtid for ressourcer (elementer brugt i kapacitetsbaserede abonnementer) og API'er. Få mere at vide om kapacitetsbaserede abonnementer (engelsk).

Oversigt

 

Ressource- og API-brug giver en centraliseret visning af saldi i realtid for alle ressourcer for et team. Det hjælper Autodesk-kontoadministratorer (primær, sekundær, SSO) med at overvåge forbrug, planfornyelser og undgå tjenesteafbrydelser. Hvert ressource vises i et kortformat med følgende oplysninger:
  • Disponibel saldo: Viser de resterende enheder sammenlignet med det samlede køb (f.eks. 140 af 150 tilgængelige).
  • Samlet købt kapacitet: Viser det samlede antal enheder, der er købt for produktet (f.eks. 60.000 enheder).
  • Oplysninger om udløb og opdatering af saldo: Fremhæver, når adgang slutter, eller når saldi opdateres (f.eks. slutter om 30 dage opdateres om 12 dage).

Alle ressourcer, herunder API'er, samles på teamniveau. Hvis der f.eks. er 1.000 aktiver tilgængelige for Info360 Asset i team A, kan brugere med fuld adgang i team A få adgang til dem efter først til mølle-princippet.

 

Dashboard, der viser brugen af API- og kapacitetsbaserede produkter.

API-saldo

 

Faktureringsmålingen for hver API-enhed er en opkrævet enhed. Hver opkrævet enhed svarer til en fast mængde API-brug.

 

For abonnenter på gratis niveau er der ingen omkostninger for opkrævede enheder. API-saldoen opdateres, når der bruges en fuld enhed. Hvis 1 enhed f.eks. er 20 behandlingsminutter, opdateres saldoen efter 20 minutters brug.

 

Abonnenter på betalt niveau vil ikke blive faktureret eller opkrævet tokens for delvise enheder. Hvis du f.eks. kun bruger 10 behandlingsminutter i en faktureringscyklus, og en opkrævningsenhed er 20 minutter, opkræves du ikke. De 10 minutter, der bruges, overføres til næste faktureringscyklus.

 

Hvis du har forskellige abonnementstyper i det samme team, beregner systemet brugen af API i denne rækkefølge:

  1. Gratis niveau
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Løbende betaling

API-brug og brugsoversigt

 

Disse sektioner viser det faktiske forbrug, ikke de opkrævede enheder. Bemærk, at:

  • Brugsdata er baseret på UTC (Coordinated Universal Time).
  • Brugsdata opdateres med en forsinkelse – typisk et par minutter, men det kan tage op til 30 minutter. Hvis du ikke kan se de seneste API-kald afspejlet, skal du vente et øjeblik og opdatere siden.
  • Op til 24 måneders historiske data er tilgængelige i rapporteringen.

Løbende betaling

 

Når du abonnerer på Løbende betaling:

  • Du er ansvarlig for at holde oplysningerne om betalingsmetode opdaterede. Ved afslutningen af hver faktureringscyklus modtager du som køber en faktura for automatiske opkrævninger ved brug af den gemte betalingsmetode.
  • Din faktureringscyklus er baseret på den geo-/tidszone, der blev registreret på købstidspunktet. Hvis du f.eks. køber den 15. juli, er din første faktureringscyklus den 15. juli til den 14. august. Faktureringscyklusdatoer kan være forskellige fra den tidszone (UTC), der bruges til at spore brugen af API'et.
  • Gebyrer på fakturaen er baseret på antallet af anvendte enheder. Enhver brug, der ikke fuldfører en fuldt opkrævet enhed, vil blive overført til næste faktureringscyklus.

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.

Spørg assistenten

Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer