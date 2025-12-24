Faktureringsmålingen for hver API-enhed er en opkrævet enhed. Hver opkrævet enhed svarer til en fast mængde API-brug.

For abonnenter på gratis niveau er der ingen omkostninger for opkrævede enheder. API-saldoen opdateres, når der bruges en fuld enhed. Hvis 1 enhed f.eks. er 20 behandlingsminutter, opdateres saldoen efter 20 minutters brug.

Abonnenter på betalt niveau vil ikke blive faktureret eller opkrævet tokens for delvise enheder. Hvis du f.eks. kun bruger 10 behandlingsminutter i en faktureringscyklus, og en opkrævningsenhed er 20 minutter, opkræves du ikke. De 10 minutter, der bruges, overføres til næste faktureringscyklus.

Hvis du har forskellige abonnementstyper i det samme team, beregner systemet brugen af API i denne rækkefølge: