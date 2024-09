Rettigheder til hjemmebrug giver medarbejdere mulighed for at installere Autodesk-software i hjemmet til arbejde relateret til forretning, personlig uddannelse eller undervisning. Produkter med flerbrugeradgang kræver en licens for at bruge software derhjemme. Hvis du har et abonnement med enkeltbrugeradgang, behøver du ikke at anmode om en licens. Du skal blot logge på for at bruge softwaren derhjemme.