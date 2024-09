Med grupper kan du organisere og tildele produkter til flere brugere på samme tid. I stedet for at tildele personer til produkter enkeltvis kan du organisere brugere i grupper og tildele adgang til produkter, der bruges af medlemmer af disse grupper. Du kan f.eks. tildele AutoCAD til en gruppe arkitekter. En gruppe for bygningsingeniører kan du f.eks. tildele Civil 3D og Navisworks Manage. Se Administrer grupper for at få oplysninger om, hvordan du opretter og administrerer grupper.

Sådan tildeles eller fjernes en gruppe til produkter:

Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com. Vælg Brugerstyring > Efter gruppe. Vælg en gruppe. Klik på Vis tildelinger. Klik på Tildel for at tildele adgang til et produkt. Klik på Fjern tildeling for at fjerne tildelingen af et produkt.

Bemærk: Når du tildeler produkter til en gruppe, skal der være licenser nok til alle gruppens medlemmer.