I stedet for at tildele dine brugere til produkter enkeltvis giver Autodesk Account dig mulighed for at organisere brugere i grupper og tildele alle i gruppen adgang til de samme produkter. Du kan desuden oprette grupper, der svarer til specialiserede roller. Du kan f.eks. tildele AutoCAD og Revit til en gruppe ved navn Arkitekter. Eller du kan tildele Civil 3D og Navisworks Manage til en gruppe for bygningsingeniører.

Når du har oprettet en gruppe, kan du spore brugsdata for den i Brugsrapporten (vælg Brugsrapport under Rapportering). Dette hjælper dig med at forstå brugsmønstre for at træffe informerede beslutninger og sikkert administrere produkttildelinger. Ved at gennemgå brugsdata kan du:

Få tillid til, at du tildeler de rigtige produkter til dine grupper. For eksempel, hvis de fleste personer i en gruppe ikke bruger et produkt, kan du fjerne det fra gruppens standardallokering for at reducere dine omkostninger.

Skaler din rapportanalyse ved at se brugen blandt lignende grupper af brugere for nemmere at se tendenser.

Det er vigtigt at forstå, at grupper i Autodesk Account er forskellige fra teams. Som standard har du automatisk ét team i din konto, som alle dine brugere og Autodesk-abonnementer falder under. Du opretter grupper indenfor et team. Hvis du har flere teams, deles disse grupper ikke af de andre teams, selvom grupperne har de samme brugere i forskellige teams. Du kan få mere at vide om teams i Administrer teams.

Bemærk: Grupper understøttes ikke i Klassisk brugerstyring. Du kan heller ikke tilføje ACC- (Autodesk Construction Cloud), BIM-produkter eller Flow Production Tracking-tilbud til grupper.

Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com for hver af følgende procedurer.