Primære administratorer kan anmode om beskeder om brugere, der ikke aktivt bruger tildelte produkter. Administratorer angiver planlægningsindstillinger under funktionen Brugsmeddelelser for at modtage automatiske e-mail-beskeder om inaktive brugere. Primære og sekundære administratorer kan derefter på baggrund af disse meddelelser gå til brugsrapporten for at fjerne inaktive brugere.

Bemærk: Inaktive brugerdata er kun tilgængelige for abonnementer med et standard- eller premiumplan.

Sådan indstiller du brugsmeddelelser:

Log på din Autodesk Account-konto på manage.autodesk.com. Under rapportering skal du vælge brugsmeddelelser. I vinduet Brugsmeddelelser skal du klikke på Indstil. Vælg de muligheder for beskedplanlægning, du ønsker: Vælg den dato, hvor du vil have Autodesk til at begynde at sende e-mails med brugsmeddelelser, fra kalenderen.

Vælg, hvor hyppigt du vil modtage meddelelser pr. email. Du kan vælge at få e-mails hver uge, hver anden uge, hver måned eller hver tredje måned.

Vælg et inaktivt datointerval. Du kan vælge at se rapporter om inaktive brugere fra de sidste: 30 dage, tre måneder, seks måneder, ni måneder eller et år. Klik på Slå til. En besked angiver at meddelelser om inaktive brugere er aktiveret.

For at redigere brugsmeddelelser:

Klik på Rediger i vinduet Brugsmeddelelser Skift startdato, frekvens eller datointerval. Klik på Gem. En besked angiver, at ændringerne er blevet gemt.

For at slå brugsmeddelelser fra:



I vinduet brugsmeddelelser, skal du trykke på slå fra. En meddelelse vil bekræfte, at brugsmeddelelser er slået fra.

For at fjerne tildeling af inaktive brugere:

Når du modtager en e-mailbesked om inaktive brugere, vil du se en knap, hvor der står, “Vis inaktive brugere«. (Du ser kun denne knap, hvis du har inaktive brugere).

Klik på Vis inaktive brugere for at åbne brugsrapporten, der er forfiltreret, så den kun viser inaktive brugere. Klik på felterne ved siden af de brugere, du vil fjerne tildelingen fra. Klik på Fjern tildeling i den besked, der vises. Klik på Fjern tildeling i det bekræftelsesvindue, der vises..

BemærkDu kan også gå direkte til brugsrapporten på din konto for at fjerne tildelingen af brugere. I så fald er listen ikke automatisk filtreret for inaktive brugere.