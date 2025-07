Ekspertcoaching

Når du har indsendt din anmodning om en coachingsession, kontakter den tildelte Autodesk Technical Account Specialist (TAS) dig for at planlægge et indledende opkald. Opkaldet vil handle om de ønskede resultater af coachingsessionen, og TAS vil fastlægge omfanget af det leverede indhold. Når TAS har planlagt coachingsessionen, vil du kunne se dette i Succescenter, hvor du kan tilmelde dine teammedlemmer, så de kan deltage i sessionen. Dine teammedlemmer modtager en e-mail med alle de oplysninger, de skal bruge for at deltage i coachingsessionen.

Når coachingsessionen er gennemført, kan du se oplysninger om den i Succescenter, hvor du kan spore deltagelse og de gennemgåede emner.