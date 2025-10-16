KONTOADMINISTRATION FOR ADMINISTRATORER

Administrer politik for brugerroller

Brugerrollepolitikken giver dig mulighed for at angive brugere som enten eksterne brugere eller almindelige brugere.

 

En ekstern bruger er en person uden for din organisation, f.eks. en leverandør, der har brug for adgang til Autodesk-produkter eller -tjenester. Denne rolle, der tidligere blev kaldt gæstebruger, er med til at sikre et sikkert samarbejde uden at blotlægge følsomme interne ressourcer.

 

Du kan beslutte, hvilken politik der skal gælde for dine eksterne brugere, enten ved hjælp af standardindstillingerne i brugerstyringen eller ved hjælp af regler baseret på domænenavne. Dette hjælper dig med at kontrollere, om en person behandles som en ekstern bruger eller en standardbruger, hvilket gør det nemmere at administrere adgangen på en sikker og gennemskuelig måde.

 

Standard-brugerstyringsbaserede eksterne brugere

Når du bruger brugeradministration-standardpolitikken, bliver alle, der tilføjes til dit team via et Autodesk Cloud-samarbejdsprodukt, såsom Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build eller Autodesk Takeoff, automatisk angivet som eksterne brugere i Autodesk Account-kontoen. 

 

Domænebaserede eksterne brugere

Hvis du vælger at bruge domænebaserede regler, kan du oprette en liste over godkendte e-mail-domæner til dit team. Dette giver dig mulighed for automatisk at administrere, hvem der betragtes som en standardbruger eller en ekstern bruger. Alle, der tilføjes med en e-mail fra et godkendt domæne, vil blive tildelt status som standardbruger, mens brugere med e-mails fra andre domæner automatisk vil blive angivet som eksterne brugere. 

 

For at ændre rollen for de brugere, der ikke overholder din domænebaserede politik, så se Vis undtagelser fra politikken for brugerroller.

 

Bemærk: Inkluder din organisations domæne til samlet login (SSO) eller Active Directory-synkronisering i dine domænebaserede regler. Dette sikrer, at teammedlemmer, der bruger SSO, automatisk genkendes som standardbrugere.

Sådan tilføjes domæner

  1. Gå til indstillinger > teamindstillinger på din Autodesk Account-konto.
  2. Vælg det team, du vil anvende politikken på.
  3. Gå til Politik for brugerroller og vælg Administrer politik.
  4. Vælg domænebaseret.
  5. Her kan du tilføje nye domæner. Brug Tilføj nyt til at tilføje så mange domæner, som du har brug for.
  6. Vælg Anvend ændringer.
  7. Bekræft din politikopdatering.
  8. Din brugerrollepolitik er nu ændret til at være domænebaseret. Nye brugere, der føjes til teamet, får tildelt deres roller baseret på deres domæne. Primære, sekundære og samlet login (SSO)-administratorer vil ikke blive berørt af domænereglen.

Bemærk: Hvis du opretter en domæneregel, beholder eksisterende brugere på dit team deres eksisterende roller. Hvis nogen eksisterende brugere ikke opfylder domænepolitikken, vil de blive markeret som undtagelser. Se Vis undtagelser fra politikken for brugerroller.

Sådan fjerner du domæner

Du kan til enhver tid fjerne domæner. Ved fjernelse af domæner skal mindst ét forblive.

  1. Gå til indstillinger > teamindstillinger på din Autodesk Account-konto.
  2. Vælg det team, hvor du vil fjerne domæner fra din brugerrollepolitik.
  3. Gå til Politik for brugerroller og vælg Administrer politik.
  4. Gennemgå dine domæner for brugerrolle og vælg fjern for de domæner, du vil fjerne fra din politik.
  5. Bekræft fjernelse af domæne ved at vælge fjern.
  6. Domænet fjernes fra din brugerrollepolitik. Nye brugere, der tilføjes til teamet med dette domæne, vil blive tilføjet som eksterne brugere. 

Bemærk: Eksisterende brugere med det fjernede domæne vil blive markeret som undtagelser. Se Vis undtagelser fra politikken for brugerroller.

Vis undtagelser fra politikken for brugerroller

Du kan gennemgå og ændre brugere, der ikke overholder din domænebaserede politik. Sammenlign den nuværende rolle med den forventede rolle.

  1. Gå til indstillinger > teamindstillinger på din Autodesk Account-konto.
  2. Vælg det team, hvor du gerne vil se undtagelser for brugerroller.
  3. Gå til Politik for brugerroller og vælg Vis undtagelser.

Du kan filtrere brugere for at se alle roller eller kun dem med standardbrugerrollen eller den eksterne brugerrolle.

Sådan ændres brugerroller for undtagelser

  1. Gå til indstillinger > teamindstillinger på din Autodesk Account-konto.
  2. Vælg det team, hvor du gerne vil se undtagelser for brugerroller.
  3. Gå til Politik for brugerroller og vælg Vis undtagelser.
  4. Vælg den bruger, du vil ændre rolle for. Du kan også vælge flere brugere på én gang.
  5. Vælg Skift roller øverst til højre på brugerlisten.
  6. Vælg den nye rolle, du vil tildele brugeren, baseret på din domæneregel, eller vælg en anden tilgængelig rolle.
  7. Gem dine ændringer.

Bemærk: Når du vælger flere brugere på én gang, skal du tildele dem den samme nye rolle.

Undtagelser fra politikken for brugerroller

Du vil se advarsler på din konto, når en bruger ikke følger dine domænebaserede regler.

 

Brugeroplysningeradvarsel: Denne brugers rolle er i øjeblikket en undtagelse fra brugerrollepolitikken.

Du vil se et advarselstegn i en brugers oplysninger, hvis deres rolle ikke følger dine domænebaserede regler. Dette betyder, at den domænebaserede regel er aktiveret, og at brugeren er en undtagelse. For at ændre en brugers rolle kan du klikke på Skifte rolle eller gå til dine teamindstillinger for at se alle dine brugerrolleundtagelser.

Rolleændringsadvarsel: Denne brugers rolle er i øjeblikket en undtagelse fra brugerrollepolitikken.

Når du ændrer en brugers rolle, så den passer til din domæneregel, vises der en meddelelse, der informerer dig om, at deres rolle i øjeblikket er en undtagelse. Hvis du ønsker, at denne bruger skal følge dine domæneregler, så vælg Fortryd undtagelse.

Rolleændringsadvarsel: Ændring af denne brugers rolle vil skabe en undtagelse i brugerrollepolitikken.         

Hvis du ændrer en brugers rolle, der følger dine domæneregler, vises der en meddelelse om, at denne ændring vil skabe en undtagelse. Skift rollen, hvis du ikke ønsker, at brugeren skal følge din domænepolitik. For at fjerne undtagelsen kan du gå til brugerens oplysninger eller til dine teamindstillinger for at se alle undtagelser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvordan er de e-mail-domæner, jeg angiver i politikken til administration af brugerroller, relateret til de SSO-domæner, jeg har oprettet i mit team?

Hvis du anvender den brugerstyringsbaserede standardpolitik, tilføjer systemet brugere fra samlet login (SSO) eller Active Directory (AD)-synkronisering som standardbrugere. Hvis du aktiverer den domænebaserede politik, tilføjer systemet kun SSO- eller AD-synkroniseringsbrugere som standardbrugere, hvis deres domæne matcher din politik. Hvis deres domæne ikke matcher, tilføjer systemet dem som eksterne brugere.

 

Eksempel: Hvis du aktiverer den domænebaserede regel for eksterne brugere og kun inkluderer domænet cba.net, men dit SSO- eller AD-domæne er abc.net, tilføjer systemet brugere, der er synkroniseret via SSO eller AD, som eksterne brugere i din brugerstyring.

Hvad sker der med mine eksisterende brugere, når jeg opretter et domæne via politikken til administration af brugerroller?

Du vil ikke se nogen ændringer i eksisterende brugerroller. Brugere, hvis roller ikke stemmer overens med din domænebaserede politik, vises som undtagelser. Gå til dine teamindstillinger for at se undtagelser.

Hvad skete der med gæstebrugere?

Vi kalder nu gæstebrugere for "eksterne brugere". Du behøver ikke ændre måden, du arbejder på, kun navnet er ændret.

Vil denne ændring have indflydelse på mine standardprodukttildelinger?

Nej, denne ændring påvirker ikke dine standardprodukttildelinger. Det eneste, vi ændrer, er navnet på gæstebrugere til eksterne brugere. Du tildeler produkter på samme måde som før.

Kan jeg se, om en bruger er ekstern i mine brugsrapporter?

Ja, du kan se, hvilke brugere der er eksterne, i dine brugsrapporter.

Hvordan håndterer jeg en undtagelse?

Du kan administrere domænebaserede undtagelser for brugerroller fra menuen Vis undtagelser eller ved at ændre rollen på brugerens side med oplysninger. Du kan få mere at vide under Angiv eksterne brugere.

Hvordan håndteres brugere, hvis jeg tilføjer dem i Autodesk Account-brugeradministration, og deres e-mail-domæne ikke er omfattet af min domænepolitik? Bliver de automatisk eksterne brugere?

Hvis du tilføjer en bruger, hvis e-mail-domæne ikke er omfattet af din domænepolitik, markerer Autodesk denne bruger som ekstern. Dette sker, uanset om du tilføjer brugeren via et Autodesk Cloud-samarbejdsprodukt eller direkte i Autodesk Account-brugeradministration. Vi følger altid din domænepolitik, når vi bestemmer brugerroller.

Se flere FAQ

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.

Spørg assistenten

Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer