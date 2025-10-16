Brugerrollepolitikken giver dig mulighed for at angive brugere som enten eksterne brugere eller almindelige brugere.

En ekstern bruger er en person uden for din organisation, f.eks. en leverandør, der har brug for adgang til Autodesk-produkter eller -tjenester. Denne rolle, der tidligere blev kaldt gæstebruger, er med til at sikre et sikkert samarbejde uden at blotlægge følsomme interne ressourcer.

Du kan beslutte, hvilken politik der skal gælde for dine eksterne brugere, enten ved hjælp af standardindstillingerne i brugerstyringen eller ved hjælp af regler baseret på domænenavne. Dette hjælper dig med at kontrollere, om en person behandles som en ekstern bruger eller en standardbruger, hvilket gør det nemmere at administrere adgangen på en sikker og gennemskuelig måde.