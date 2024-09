Som standard har du automatisk ét team i din Autodesk Account, som alle dine brugere og Autodesk-abonnementer tilhører. Du kan også oprette yderligere teams. Det kan være nyttigt at oprette flere teams, hvis din virksomhed har flere virksomheder eller organisationer, som ikke er relaterede, men du ønsker at købe abonnementer centralt for hele organisationen. Ved at oprette et team for hver afdeling vil administratorer for disse teams kun administrere de abonnementer, deres afdeling betaler for, i stedet for alle abonnementer, din organisation ejer. Du kan også flytte abonnementer mellem teams, og de vil fortsat blive administreret under den samme primære administrator.

Her er nogle af de funktioner, teams har:

Teamnavne vises i sektionen Kontraktoplysninger for din konto, så når det er tid til at forny abonnementer eller træffe købsbeslutninger, kan du se, hvilke abonnementer der er knyttet til hvilke teams. Det gør det let at spore fornyelser.

Du kan uddelegere administratorer, der kan administrere et eller flere teams. Administratorer kan omdøbe teams og invitere og tildele brugere til produkter.

Du kan filtrere dine brugsrapporter efter team for at se, hvor mange licenser brugerne i det pågældende team bruger. Brug rapportering af brug til at afgøre, om de brugertildelinger og forretningsbeslutninger, du træffer for et bestemt team, er effektive.

Det er vigtigt at forstå, at teams er forskellige fra de grupper, der er tilgængelige i Autodesk Account. Grupper giver dig mulighed for at organisere og tildele produkter til brugere. I stedet for at tildele dine brugere til produkter enkeltvis kan du organisere dem i grupper og administrere dem efter rolle, så medlemmerne af hver gruppe får adgang til de samme produkter. Du kan f.eks. oprette en gruppe til arkitekter, der bruger AutoCAD. Du kan få mere at vide i Administrer grupper.

Bemærk: Teams understøttes ikke i Klassisk brugerstyring.

Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com for hver af følgende procedurer.