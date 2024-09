Du kan kun anmode om én licens til hjemmebrug pr. abonnement, uanset hvor mange personer der deler abonnementet. Hjemmebrug er underlagt visse vilkår og betingelser. Det er ikke tilgængeligt for alle produkter og lokaliteter. Se Vilkår og betingelser for hjemmebrug (engelsk) og Produkter, der er berettiget til hjemmebrug for at få yderligere oplysninger.

Hvis du vil anmode om en licens til hjemmebrug, skal du gå til Kontakt support og udfylde formularen for at oprette en sag. Selvom nogle felter i formularen er markeret som valgfrie, bør du inkludere følgende: