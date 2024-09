Sådan får du vist forbrugsrapporter

Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com. Vælg Rapportering > Brugsrapport. Hvis du vil have vist data for bestemte produkter, adgang, aktivitet eller tildelinger, skal du konfigurere et filter og klikke på Anvend.

Hvis dit teams personlige data (PII) er slået til i indstillinger, vises brugernavne. Hvis persondata er slået fra for et eller flere hold, vises hashede dataværdier for alle hold.