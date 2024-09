I Autodesk Account tilføjer og fjerner administratorer brugere til og fra teams. Et team er det centrale sted, hvor administratorer administrerer brugere, tildelinger og indstillinger. Teamet omfatter brugere, der er tilføjet via Autodesk Account-kontoen, gæstebrugere og brugere, der arbejder med Autodesk cloud-samarbejdsprodukter. Du kan få mere at vide om teams i Administrer teams.

For at give brugere adgang til Autodesk-produkter og -tjenester kan en administrator:

Invitere brugere individuelt eller samlet via Autodesk Account-kontoen. Hvis brugere ikke har en eksisterende Autodesk Account-konto, modtager de en bekræftelsesmail med et link til oprettelse af en konto via deres egen e-mail og adgangskode.

Tilføj dem automatisk via JIT-klargøring (just-in-time) med enkeltlogon (SSO - Single Sign-On). JIT-klargøring opretter automatisk konti for nye brugere og føjer dem til dit team, når de logger på Autodesk for første gang med SSO. Find flere oplysninger under Hvordan fungerer JIT-klargøring?

Tilføj dem via mappesynkronisering. Med mappesynkronisering kan du oprette brugergrupper i organisationens mappe, som automatisk kan synkroniseres med dit team i Autodesk Account-kontoen. Det giver nye brugere mulighed for at deltage i dit team uden at skulle logge på, for at deres konto kan oprettes. Du kan få flere oplysninger under Introduktion til Active Directory-synkronisering.

Tilføj dem gennem hubs. Ved at bruge en hub kan du administrere medlemmer og deres tilladelser, så dit team kan gemme og dele data sikkert og arbejde på projekter på tværs af Autodesk-samarbejdsprodukter (i øjeblikket BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma og Fusion).

Se videoen i slutningen af denne artikel for at få mere at vide om tilføjelse og fjernelse af brugere.

Bemærk! Brug ikke følgende procedurer til at oprette nye abonnementer eller annullere eksisterende abonnementer. For disse handlinger skal du gå til Tilføj eller reducere antallet af licenser. For at returnere et nyligt købt abonnement skal du gå til Kontakt support.