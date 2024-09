Data er nøglen til at give meningsfuld indsigt. Vi arbejder målrettet på at beskytte personlige oplysninger og sikkerhed i dine data, samtidig med at vi er gennemsigtige om, hvordan data indsamles og bruges.

Besøg vores Trust Center og Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (engelsk) for at få mere at vide.

Indsamlede data

Produktnavn og version.

Systemydeevne, herunder programhastighed og filadgang.

Dokumentstørrelse, tid til åbning og lagring.

Sessionens start- og sluttidspunkt.

Kommandoer startet, fuldført, annulleret og fortrudt.

Indstillinger og systemvariabler.

Antal objekter i en tegning og deres type.

Visningstype og ændringer af visningen.

Data er ikke indsamlet

Koordinater

Strings

Filstier

Se Sådan deltager du i eller afslutter programmet for desktopanalyse for AutoCAD.