Når et produkt er startet og har fået en gyldig licens, rapporteres en brugshændelse. Hvis du har adgang til produktet med Flex, tærer du på den daglige token-pris. Hvis du har et enkeltbrugerabonnement, beregnes licensbrugen for den pågældende dag i rapportering af brug. Hvis produktet fortsat er i *relevant brug efter 24 timer, vil der påberegnes et ny token-gebyr eller licensbrug for en ny dag.

*Der er fastsat en definition for relevant brug for hvert produkt.

Bemærk: De fleste Autodesk-produkter indeholder en funktion, der tager højde for opmærksomhed på inaktivitet, og som udsætter næste token-gebyr eller rapportering om brug, når der ikke detekteres nogenrelevant brug. Kontrollér Flex-produkter, der understøtter opmærksomhed på inaktivitet (engelsk) for at finde ud af, om din produktversion understøtter funktionen til opmærksomhed på inaktivitet.