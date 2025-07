En af nøglerne til dit teams succes er muligheden for at holde sig opdateret med viden om de produkter og teknologier, der er relateret til dine strategiske mål. Hvis du er administrator og har en Autodesk Business Success-plan, kan du oprette uddannelsesplaner direkte i Succescenter på din Autodesk Account. Du sammensætter din plan ved at vælge selvstudier, udvalgte lister, moduler, samlinger og andre elementer i Autodesks katalog med on-demand uddannelsesindhold. Du tildeler derefter medlemmer af dit team til planen. Tildelte medlemer modtager en e-mail, der underretter dem om udddannelsesplanen og inviterer dem til at gøre brug af indholdet på Autodesks uddannelseswebsted. Du kan spore deres status i Succescenter.