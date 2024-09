Administratorer, der administrerer skyprodukter som Autodesk Construction Cloud, BIM 360 eller Flow Production Tracking, bruger hubs til at administrere brugeradgang til projekter og samarbejdsarbejdsgange. Et hub er et sted, hvor teams får adgang til software, lagrer data og samarbejder om projekter, uanset hvor de befinder sig.

Som primær eller sekundær administrator med et aktivt abonnement kan du se alle hubs, der er knyttet til dit Autodesk-team, på siden Autodesk Account > Produkter og tjenester > Hubs. Support til vores forskellige Autodesk cloud-produkter bliver gradvist tilføjet til Hubs-siden. Selvom du kan vis en hub, der er knyttet til dit team, vil du ikke være i stand til at administrere denne hub, før du er blevet tilføjet som en hub-kontoadministrator. Kontakt din hub-administrator for at få adgang.

Bemærk: Brugere, du føjer til en hub, føjes til dit team som gæstebrugere, hvis de ikke allerede er på teamet med en anden rolle.

Tip: Hold gæstebrugere på dit teams brugerliste for at give dem mulighed for at vis deres projekter på tværs af forskellige hubs for deres Autodesk-software.

Fra siden Hubs kan du:

Vis hubs ét sted

Forstå hub-økosystemet for deres teams

Reducer behovet for at kontakte Autodesk-support for at forstå, hvordan man arbejder med hubs

Bemærk: Hvis en bruger stopper med at samarbejde i en ACC- eller BIM 360-hub eller et projekt, skal du først fjerne denne bruger fra ACC- eller BIM 360-hubben og derefter fjerne dem fra dit team. Dette vil sikre, at fjernelsen fortsætter. Se Tilføj og fjern brugere.