Hvis Flex ikke understøttes endnu i din region, kan du se saldi i realtid for delte cloud credits på siden Saldi. Et diagram for din kontrakt viser det aktuelle antal for:

Tilgængelige delte cloud credits

Brugte delte cloud credits

Købte delte cloud credits i alt

Grønne og røde felter i donut-diagrammet viser, om tilgængelige delte cloud credits overstiger 20 % af købte credits i alt eller om der er færre end det.