Med enkeltlogon (SSO) kan du med dit Autodesk-abonnement logge ind på flere Autodesk-produkter og -tjenester med din organisations legitimationsoplysninger. Det betyder, at du kun skal logge ind én gang for adgang til alle produkter og ikke skal bruge flere forskellige adgangskoder. Administratorer skal kun administrere én kombination af e-mail/adgangskode for hver bruger, og adgangskodepolitikker for netværket er også gældende for Autodesk-tjenester.



Ved brug af opmærkningssprog for sikkerhedserklæringer (SAML) 2.0-protokollen er Autodesk SSO indstillet på domæneniveau for alle brugere. Hvis SSO indstilles for et team, betyder det, at alle brugere, der tilhører den samme organisation og det samme domæne, også selvom de er i forskellige teams, bruger SSO til at logge ind. Dette team fungerer som kontrolcenteret for administration af domæner og SAML-forbindelser.

Kunder med Business Success-planen får den ekstra fordel at kunne bruge Autodesks funktion til mappesynkronisering med SSO til at synkronisere grupper og brugere fra virksomhedens bibliotek.

Du kan finde flere oplysninger om indstilling af SSO og brug af mappesynkronisering i Autodesks vejledning til konfiguration af enkeltlogon.