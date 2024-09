Når du logger på Autodesk Account, kan du muligvis se Klassisk brugerstyring under Brugerstyring. Hvis det er tilfældet, har du produkter, der er underlagt den klassiske proces. Du kan også se Efter bruger, Efter produkt og Efter gruppe. Hvis det er tilfældet, har du også produkter, der falder ind under den almindelige proces for brugerstyring. Her er nogle af forskellene mellem de to:

Klassisk brugerstyring: Abonnementer købes normalt gennem Autodesks salgsafdeling eller en forhandler. Administreres af én kontraktadministrator og én softwarekoordinator. Køberen af abonnementet udpeges til at være kontraktadministrator, men rollen kan tildeles igen senere. Kontraktlederen tildeler en softwarekoordinator, som skal hjælpe med at administrere brugere. Administratorer tildeler kun produkter efter bruger.

Brugerstyring: Administreres af primære, sekundære og SSO-administratorer. Administratorer tildeler produkter efter bruger, produkt eller gruppe.