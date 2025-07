Datasikkerhed

Brugere godkender identitetstjenesten med deres Autodesk-id, som gennemtvinger kryptering under transport via HTTPS med TLS version 1.2-kryptering, og som kræver, at hver enkelt bruger har en entydig e-mail og adgangskode til godkendelse.

Du kan også vælge at aktivere multifaktorgodkendelse for din organisation, eller du kan integrere med Autodesk enkeltlogon (SSO), hvis du har en SAML-baseret identitetsudbyder (f.eks. ADFS eller PingFederate). Alle brugeradgangskoder gemmes med envejs hashing.