Som administrator tildeler du brugere til produkter og tjenester i Autodesk Accounts brugerstyringsfunktion. Brugerstyring omfatter fire typer administratorer:

Primær administrator Et team kan kun have en primær administrator. (Du kan få mere at vide om teams i Administrer teams.) Den samme person kan være primær administrator for mere end ét team. Contract Manageren, den oprindelige køber, bliver som standard den primære administrator. Rollen som primær administrator kan tildeles til en person, der har rollen som sekundær administrator.

Contract Manager Som standard bliver den oprindelige køber Contract Manager. Der er kun én contract manager pr. abonnement eller kontrakt. Den samme person kan være contract manager for flere abonnementer eller kontrakter. Rollen som contract manager kan gentildeles for licenser, der er købt af tredjepart, men ikke for licenser, der er købt fra Autodesks onlinebutik. (Se den interaktive Skift contract manager-formular nedenfor.)

Sekundær administrator Et team kan have flere sekundære administratorer. Sekundære administratorer tildeles af den primære administrator, en anden sekundær administrator eller en SSO-administrator. Brugere og produkter i det pågældende team er synlige for de sekundære administratorer.

Administrator til enkeltlogon (SSO - Single Sign-on) Et team kan have flere SSO-administratorer. SSO-administratorer kan administrere konfiguration af SSO (Single Sign-on) (ligesom den primære administrator).



Bemærk: Hvis dine brugere administreres i klassisk brugerstyring i Autodesk Account, udføres rollen som primær administrator af contract manageren, og rollen som sekundær administrator udføres af softwarekoordinatorer. For at få mere at vide, se Klassisk brugerstyring.