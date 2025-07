Oversigt over Flex

Autodesk Flex er en mulighed for betaling efter behov, hvor du kan købe tokens på forhånd for at få adgang til alle produkter tilgængelige med Flex til en daglig sats. Satserne varierer afhængigt af det anvendte produkt. Flex er en fantastisk mulighed for teammedlemmer eller enkeltpersoner, der vil prøve et produkt, eller som kun lejlighedsvis har brug for adgang. Når du har købt Flex-tokens, kan du tildele brugere og angive, hvilke produkter de kan få adgang til.