Muligheden for at bruge din software i et virtuelt miljø afhænger af, hvilket produkt du bruger, hvordan du købte det, og om vilkårene for brug af denne købsplan tillader virtualisering. Kontroller systemkravene til din software for at sikre, at den kan køre i et virtuelt miljø. Du kan verificere, at din software er kvalificeret til brug i et virtuelt miljø, ved at læse betingelserne for adgang og anvendelse for din købsplan.

Disse købsplaner muliggør en eller anden form for virtualisering:

enkeltbrugeradgang, Autodesk Flex eller en forretningsaftale for virksomheder . Administratorer kan implementere software, så en tildelt bruger kan få adgang fra flere enheder, men kun én autoriseret bruger kan få adgang til en enkelt licens ad gangen. Enkeltbrugerabonnementer kræver, at brugerne logger på for at godkende deres softwareadgang.

Bemærk : Hvis det virtuelle miljø ikke bevarer en brugers MAC-adresse ved genstart, skal brugeren logge på hver session for at få adgang til softwaren.

Netværkslicensservere, serverkomponenter eller serverbaserede produktkomponenter . Du kan virtualisere serverkomponenter lokalt på dit eget WAN eller i en ekstern cloud-udbyder. Hvis du vælger en ikke-lokal mulighed, skal du sørge for, at: den hostede software er sikret korrekt af din tredjeparts cloud-udbyder. du kan styre adgangen til og brugen af den software, der er fjernhostet.



Virtualiseringspolitik efter købstype