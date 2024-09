Brugte tokens i alt. Det samlede antal tokens, som denne bruger har brugt i det valgte tidsinterval til at åbne Flex-produkter og -tjenester.

Klik på et navn for at få yderligere oplysninger om den valgte bruger:

Brugte tokens. Det samlede antal Flex-tokens, der er brugt til alle produkter i det valgte tidsinterval.

Brugt antal dage. Det samlede antal dage, som denne bruger har anvendt et Flex-produkt eller en Flex-tjeneste, ud af det samlede antal dage i det valgte tidsinterval.

Anvendte produkter. Antallet af unikke produkter, der er anvendt via Flex i det valgte tidsinterval.



Bemærk: For hvert produkt anvendt af den valgte bruger kan du rulle over diagrammet for at få vist det antal dage, produktet er blevet anvendt hver uge. Du kan også få vist et søjlediagram, der viser antallet efter produktversion.