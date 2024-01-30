借用的授權將與您借用授權時使用的網路介面卡 MAC 位址 (12 個字元的主機 ID) 繫結。如果電腦連接了銜接站，請考慮在借用授權後是否會繼續使用該銜接站。 如果不會，請先將筆記型電腦解除銜接，然後重新連線至網路來借用授權。

注意事項：您必須連線至網路。

透過以下兩種方式之一開啟「借用授權」視窗： 按一下「工具」>「授權借用」>「借用授權」。

按一下「說明」>「關於」>「管理授權」。 在「借用授權」視窗中，從行事曆中選取日期。

授權會在該天結束時自動歸還，或者，您也可以提前歸還授權。 按一下「借用授權」。 在確認視窗中，按一下「關閉」。

注意事項：在某些產品中，您可以透過將游標置於狀態匣中的「借用」圖示之上來確認是否已借用授權。

確保網路卡仍處於作用中狀態，並且不要變更終端使用者電腦的登入認證。 由於某些電腦會在省電模式下停用網路卡，因此您可能需要停用省電設定。