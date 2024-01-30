適用於管理員的安裝

從典型安裝程式部署

2022 之前的大多數產品版本提供一個安裝程式 (典型安裝程式)，供您用來建立部署。對於 2022 產品，請參閱從 Autodesk Account 建立部署

 

注意事項：2022 之前的一些 Autodesk 產品版本也支援從 Autodesk Account 建立部署：

  • 3ds Max 2021
  • Maya 2020
  • Maya LT 2020
  • Revit 2021.1
  • VRED 2021

設定部署選項

  1. 命名要在部署期間建立的管理映像。選擇可唯一識別部署並與其他部署清楚區分的名稱。
  2. 瀏覽至您建立用於存放管理映像的網路共用資料夾，並在該處輸入唯一名稱。
  3. 決定是否僅包含規劃所需的那些產品。如果選取此選項，則稍後無法修改部署以包含其他產品。如果未選取此選項，則稍後可以修改管理映像。
  4. 決定是否要在靜謐模式下執行安裝。如果在靜謐模式下執行，則在電腦上安裝產品時，使用者將不會看到部署過程。
  5. 選擇是否在每台電腦的 Temp 資料夾中建立記錄檔。如果建立記錄檔，則使用者可以存取該檔案，以檢閱並疑難排解其自己的安裝。
  6. 選擇是否在中央位置建立網路記錄檔。使用此檔案可檢閱所有安裝的資料。如果建立網路記錄檔，請將其置於共用資料夾中，並授予使用者讀取/寫入權限。

提供產品和授權資訊

在檢閱並接受 Autodesk 軟體授權合約後，您可以輸入產品和授權資訊。

  1. 如果您的產品提供語言選項，請選取您要使用的語言。
  2. 指定您的授權類型。對於大多數部署，授權類型為「網路」。
    • 選擇「Autodesk ID」可允許指定使用者使用其 Autodesk Account 來存取授權。
    • 選擇「序號 (單機版)」可使用指派給裝置的授權的序號和產品碼。
    • 如果您使用 Network License Manager (NLM) 軟體來管理網路工作站上的產品授權，請選擇「網路」。
      • 指定您選擇的網路授權：單一授權、分散式授權或同濟授權。
      • 然後，瀏覽至您先前安裝 NLM 的伺服器並加以選取。

自訂產品安裝

建立部署時，您可以接受任何您安裝之產品的預設設定，也可以規劃這些設定來建立自訂部署。規劃設定會套用至產品的每個已安裝例證。建立部署後，除非修改部署，否則無法變更這些設定。

注意事項：若要瞭解每個產品的規劃選項，請閱讀產品「說明」中的產品「安裝補充說明」。請檢閱這些補充說明，以確定為部署中的每個產品選擇正確設定。

  1. 選取要安裝的產品。除了主要產品之外，還可以預先選取其他建議的產品。取消選取這些建議產品，即可將其從部署中移除。
  2. 如果系統要求您選取安裝類型，請選擇「典型」或「自訂」。
    • 典型。系統會使用預設選項來安裝產品。
    • 自訂。系統會使用您選擇和規劃的選項來安裝產品。可規劃選項的一些範例包括：使用者的產品行為偏好、安裝支援檔案，以及存取線上資源。
  3. (可選) 安裝 Autodesk 或第三方廠商提供的其他軟體元件。若要安裝這些元件，請將其 EXE 或 MSI 檔案加入至安裝程式中提供的特殊表格。

包含其他軟體

  1. 登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 在「所有產品與服務」中，找到並下載要包含在部署中的每個更新。
  3. 啟動安裝程式，然後選取「建立部署」。或者，如果您已經有部署，請移至產品部署資料夾中的「Tools」資料夾，然後執行「建立和修改部署」。
  4. 按一下「加入」，然後選取您從 Account 下載的每個更新可執行檔。
  5. 加入名稱。
  6. 在「指令行參數」欄位中，依需要加入指令行參數。例如，如果您要靜謐安裝 MSI 而不顯示通知，請加入 /quiet
    注意事項：請參閱產品文件，以取得支援的指令行參數。
  7. 按一下箭頭以關閉視窗。
  8. 繼續操作，直到完成部署的建立或修改。
  9. 在用戶端電腦上，啟動部署安裝。
  10. 產品安裝完成後，開啟該產品，然後在「說明」>「關於」中檢查版本。然後選取「產品資訊」對話方塊。您應會看到更新的產品版本，表示更新已隨產品部署成功安裝。

選取更新

  1. 登入您的帳戶：manage.autodesk.com
  2. 移至「產品與服務」>「產品更新」。
  3. 檢閱每個產品的可用更新，然後選取您要下載的更新。

分發部署

若要在工作站上安裝部署，請使用提供的批次檔手動執行安裝，或使用 Microsoft Configuration Manager (請參閱 Microsoft Endpoint Configuration Manager 文件) 等工具進行安裝。

測試部署

在將產品分發至工作站之前，請在測試工作站上執行部署，以確保所有作業都正常運作。

  1. 使用典型的使用者概況，以不具有管理權限的概況登入用戶端電腦。
  2. 執行產品以確認：  
    • 沒有任何授權錯誤。
    • 對您的工作至關重要的主要功能可以如預期般運作。
    • 已正確套用所有更新、自訂和附加元件。

另請參閱

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