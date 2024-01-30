建立部署時，您可以接受任何您安裝之產品的預設設定，也可以規劃這些設定來建立自訂部署。規劃設定會套用至產品的每個已安裝例證。建立部署後，除非修改部署，否則無法變更這些設定。

注意事項：若要瞭解每個產品的規劃選項，請閱讀產品「說明」中的產品「安裝補充說明」。請檢閱這些補充說明，以確定為部署中的每個產品選擇正確設定。