2022 之前的大多數產品版本提供一個安裝程式 (典型安裝程式)，供您用來建立部署。對於 2022 產品，請參閱從 Autodesk Account 建立部署。
注意事項：2022 之前的一些 Autodesk 產品版本也支援從 Autodesk Account 建立部署：
- 3ds Max 2021
- Maya 2020
- Maya LT 2020
- Revit 2021.1
- VRED 2021
2022 之前的大多數產品版本提供一個安裝程式 (典型安裝程式)，供您用來建立部署。對於 2022 產品，請參閱從 Autodesk Account 建立部署。
注意事項：2022 之前的一些 Autodesk 產品版本也支援從 Autodesk Account 建立部署：
在檢閱並接受 Autodesk 軟體授權合約後，您可以輸入產品和授權資訊。
建立部署時，您可以接受任何您安裝之產品的預設設定，也可以規劃這些設定來建立自訂部署。規劃設定會套用至產品的每個已安裝例證。建立部署後，除非修改部署，否則無法變更這些設定。
注意事項：若要瞭解每個產品的規劃選項，請閱讀產品「說明」中的產品「安裝補充說明」。請檢閱這些補充說明，以確定為部署中的每個產品選擇正確設定。
若要在工作站上安裝部署，請使用提供的批次檔手動執行安裝，或使用 Microsoft Configuration Manager (請參閱 Microsoft Endpoint Configuration Manager 文件) 等工具進行安裝。
在將產品分發至工作站之前，請在測試工作站上執行部署，以確保所有作業都正常運作。