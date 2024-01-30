從 Autodesk Account 規劃部署套件時，您可以使用進階選項來變更套件的產品組合，或將其安裝在預設路徑以外的位置。
從 Autodesk Account 規劃部署套件時，您可以使用進階選項來變更套件的產品組合，或將其安裝在預設路徑以外的位置。
安裝路徑是大多數應用程式檔案在安裝後的存放位置。 根據 Windows 對於這些檔案類型的標準，某些使用者檔案或共用檔案可能會儲存在其他資料夾中。 預設位置為 C:\Program Files\Autodesk，或您作業系統語言的對等位置。
若要變更預設路徑，請在「安裝路徑」欄位中輸入新的資料夾位置。 此欄位為必填，且必須是有效的 Windows 資料夾路徑。
選取此選項會安裝 Autodesk 桌面應用程式。Autodesk 桌面應用程式是隨以Microsoft Windows 為基礎的 Autodesk 產品 (2017 和更高版本) 一起安裝的桌面元件。它可為訂購客戶提供產品更新、新版本和安全性修補程式。
依預設，「部署」套件不會勾選此選項。 它不適用於安裝套件類型；Autodesk 桌面應用程式會自動安裝。
選取此選項可以縮減多產品部署的大小，或透過消除安裝程式中的重複檔案來進行安裝。
依預設，此選項用於安裝僅在單一裝置上使用的套件。另一方面，由於第三方工具 (例如 SCCM) 可能存在問題，依預設會取消選取部署套件的選項。若要瞭解更多資訊，請參閱在自訂安裝和部署中使用符號連結。