安裝路徑是大多數應用程式檔案在安裝後的存放位置。 根據 Windows 對於這些檔案類型的標準，某些使用者檔案或共用檔案可能會儲存在其他資料夾中。 預設位置為 C:\Program Files\Autodesk，或您作業系統語言的對等位置。

若要變更預設路徑，請在「安裝路徑」欄位中輸入新的資料夾位置。 此欄位為必填，且必須是有效的 Windows 資料夾路徑。