您可以與團隊中的其他管理員共用套件。身為帳戶管理員，您會在自訂安裝頁面上看到「我的資源庫」和「團隊資源庫」頁籤。



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從導覽窗格中選取「自訂安裝」。 按一下「團隊資源庫」，然後選取團隊。

如果您建立並儲存套件，其他管理員將可以使用及修改新套件。

移動套件



您可以在不同團隊之間，也可以在團隊與您的個人資源庫之間移動套件。



