適用於管理員的安裝

管理已儲存的套件

儲存部署和安裝程式套件，可讓您依需要多次重複使用，而無需重新建立它們。若要進行變更 (例如加入新產品或更新既有產品)，只需編輯套件並再次儲存即可。在資源庫檢視中，您可以為已儲存的套件選擇快速動作，例如下載、編輯和刪除。

檢視套件

當您存取「自訂安裝」時，會顯示套件資源庫。套件會依名稱、類型 (安裝程式或部署)、上次儲存的日期和產品數目列示。依預設，資源庫檢視是依上次儲存的日期排序，但您可以按一下任何欄標頭來排序。再按一下標頭，即可反轉遞增或遞減順序。將游標懸停在套件列上時，會顯示快速動作按鈕的標示。按一下右上角的「新建」可建立新套件。

下載套件

下載套件會下載小型可執行檔，您可用來建立安裝程式或部署映像。

  1. 將游標懸停在要下載的套件上。
  2. 按一下「下載」按鈕，可將部署建立可執行檔下載到「下載」資料夾或瀏覽器設定中指定的資料夾。此檔案大約 10 MB。它包含部署規劃和建立部署的可執行檔。
  3. 下載完成後，按兩下可執行檔。這會建立部署映像，或更新相同部署映像路徑中的既有映像。部署建立完成後，您可以關閉部署工具或檢視部署資料夾中的部署。
  4. 下載就緒後，按兩下已下載的檔案以建立部署映像，或更新相同部署映像路徑中的既有映像。完成後，您可以關閉部署工具或檢視部署資料夾中的部署。 

編輯套件

編輯套件會在規劃編輯器中載入已儲存的套件，以便您可以進行變更。

1.將游標懸停在要編輯的套件上。
2.按一下「編輯」按鈕。

完成後，按一下「儲存」以儲存變更供稍後使用，或按一下「下載」以儲存變更並開始下載。若要捨棄變更，請按一下瀏覽器中的「返回」按鈕或「編輯」頁面左上方的向後箭頭。

共用和移動套件

您可以與團隊中的其他管理員共用套件。身為帳戶管理員，您會在自訂安裝頁面上看到「我的資源庫」和「團隊資源庫」頁籤。

選取團隊

  1. 從導覽窗格中選取「自訂安裝」。
  2. 按一下「團隊資源庫」，然後選取團隊。

如果您建立並儲存套件，其他管理員將可以使用及修改新套件。

 

移動套件

您可以在不同團隊之間，也可以在團隊與您的個人資源庫之間移動套件。

團隊資源庫清單中的套件

  1. 將游標懸停在要共用的套件上。
  2. 如果要將套件副本保留在目前資源庫中，請按一下「複製」按鈕。
  3. 按一下「移動」按鈕。
  4. 選取團隊或「我的資源庫」。

其他管理員現在可以選取團隊資源庫來存取套件。

 

刪除套件

刪除套件會從資源庫中永久移除已儲存的套件。

  1. 將游標懸停在要刪除的套件上。
  2. 按一下「刪除」按鈕。
  3. 確認您要永久刪除套件。
  4. 確認後，您會看到套件已刪除的通知，並且該套件會從清單中移除。

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