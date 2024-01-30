儲存部署和安裝程式套件，可讓您依需要多次重複使用，而無需重新建立它們。若要進行變更 (例如加入新產品或更新既有產品)，只需編輯套件並再次儲存即可。在資源庫檢視中，您可以為已儲存的套件選擇快速動作，例如下載、編輯和刪除。
儲存部署和安裝程式套件，可讓您依需要多次重複使用，而無需重新建立它們。若要進行變更 (例如加入新產品或更新既有產品)，只需編輯套件並再次儲存即可。在資源庫檢視中，您可以為已儲存的套件選擇快速動作，例如下載、編輯和刪除。
當您存取「自訂安裝」時，會顯示套件資源庫。套件會依名稱、類型 (安裝程式或部署)、上次儲存的日期和產品數目列示。依預設，資源庫檢視是依上次儲存的日期排序，但您可以按一下任何欄標頭來排序。再按一下標頭，即可反轉遞增或遞減順序。將游標懸停在套件列上時，會顯示快速動作按鈕的標示。按一下右上角的「新建」可建立新套件。
下載套件會下載小型可執行檔，您可用來建立安裝程式或部署映像。
編輯套件會在規劃編輯器中載入已儲存的套件，以便您可以進行變更。
1.將游標懸停在要編輯的套件上。
2.按一下「編輯」按鈕。
完成後，按一下「儲存」以儲存變更供稍後使用，或按一下「下載」以儲存變更並開始下載。若要捨棄變更，請按一下瀏覽器中的「返回」按鈕或「編輯」頁面左上方的向後箭頭。
您可以與團隊中的其他管理員共用套件。身為帳戶管理員，您會在自訂安裝頁面上看到「我的資源庫」和「團隊資源庫」頁籤。
選取團隊
如果您建立並儲存套件，其他管理員將可以使用及修改新套件。
移動套件
您可以在不同團隊之間，也可以在團隊與您的個人資源庫之間移動套件。
其他管理員現在可以選取團隊資源庫來存取套件。
刪除套件會從資源庫中永久移除已儲存的套件。