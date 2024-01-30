適用於管理員的安裝

使用批次檔樣板

您可以將批次檔與安裝指令碼搭配使用，以便將軟體分發至網路中的電腦。每個檔案都包含一或多個指令，而這些指令具有修改選項的指令參數。

 

安裝指令碼包含產品 setup.exe 檔案的路徑。此檔案必須位於安裝媒體或網路上。您需要管理員權限才能安裝產品。

批次檔樣板

使用批次檔樣板，以單機版或網路授權版本的典型規劃來安裝 Autodesk 軟體產品。複製樣板，然後使用您要安裝之產品的適當值取代變數。此主題的結尾會提供由多個樣板共用的變數。

 

注意事項：雖然此處展示的批次檔樣板包含多行程式碼，但在實際操作中，您應將每個檔案寫成單行指令。

 

單機版授權的樣板

\setup.exe /t /qb /language  /c  
: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\"  
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=   
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

範例： 

C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c  
ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678   
ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

INSTALLDIR 為可選參數。不建議使用。 它可以指定不同於預設位置的安裝目錄，但可能會造成問題。 會指定產品安裝目錄，例如 Inventor 2021

單一伺服器網路授權的樣板

\setup.exe /t /qb /language  /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License"
ACADLICENSETYPE="Network License" 
ACADSERVERPATH=" 000000000000"

會指定網路授權伺服器。

分散式伺服器網路授權的樣板

\setup.exe /t /qb /language  /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Distributed Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH="@;@;@;"


均為有效的網路授權伺服器。

同濟伺服器網路授權的樣板

\setup.exe /t /qb /language  /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Redundant Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 
000000000000 27005;  000000000000 27005;"

均為具有同濟授權的有效網路授權伺服器。

用於安裝具有單機版授權之套件的樣板

當您安裝包含多個產品的 Autodesk 套件時，需要在批次檔中為每個產品提供單獨的程式碼區塊。每個程式碼區塊都必須包括所要安裝的其中一個產品的產品 ID。但是，套件中的所有其他產品都會使用相同的套件序號和產品碼。以下樣板展示用於三個產品單機版安裝的批次檔。

\setup.exe /t /qb /language  /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= 
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

樣板中使用的變數

  • 是裝載媒體或儲存 setup.exe 檔案的磁碟機代號。 
    此處使用的安裝選項包括 /t (透過指令碼執行安裝) 和 /qb (顯示基本使用者介面)。諸如 /w (記錄非嚴重警告) 等其他選項可用於 Microsoft 的 Msiexec 指令行。 
  • 是所要安裝之產品的縮寫名稱。範例：ACM_MAIN 代表 AutoCAD Mechanical、MAX 代表 3ds MaxINVENTOR 代表 Inventor。在 Setup.ini 檔案的產品區段中，您會發現此名稱以方括弧括住，例如 [ACAD_MAIN]。在產品區段中尋找完整的產品名稱，例如 PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2021
  • 是序號的前三位數。
  • 是序號的後八位數。
  • 是產品碼。
  • 是 IETF 語言標籤。範例：en-US 表示「英文-美國」。
  • 是國家/地區適用的 ISO 3166-1 alpha-2 標準。範例：US 代表「美國」。
  • ACADSTANDALONENETWORKTYPE 可識別所要安裝的授權類型。它有三個可能值：0 表示網路授權和單機版授權、1 表示單機版授權、3 表示網路授權。

分析使用資料

Autodesk Analytics 會將使用資料傳送至 Autodesk 進行分析。依預設，您部署中的使用者可以在稍後從其產品「說明」功能表的選項中選擇加入或退出。但是，在安裝期間，您可以在安裝指令碼中包含下列其中一個指令，來為部署中的所有使用者選擇加入或退出 Autodesk Analytics。

 

若要為部署中的所有使用者選擇退出，請在指令碼中包含此指令：

    Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1

若要為部署中的所有使用者選擇加入，請在指令碼中包含此指令：

    Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1

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