您可以將批次檔與安裝指令碼搭配使用，以便將軟體分發至網路中的電腦。每個檔案都包含一或多個指令，而這些指令具有修改選項的指令參數。

安裝指令碼包含產品 setup.exe 檔案的路徑。此檔案必須位於安裝媒體或網路上。您需要管理員權限才能安裝產品。