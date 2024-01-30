您可以將批次檔與安裝指令碼搭配使用，以便將軟體分發至網路中的電腦。每個檔案都包含一或多個指令，而這些指令具有修改選項的指令參數。
安裝指令碼包含產品 setup.exe 檔案的路徑。此檔案必須位於安裝媒體或網路上。您需要管理員權限才能安裝產品。
您可以將批次檔與安裝指令碼搭配使用，以便將軟體分發至網路中的電腦。每個檔案都包含一或多個指令，而這些指令具有修改選項的指令參數。
安裝指令碼包含產品 setup.exe 檔案的路徑。此檔案必須位於安裝媒體或網路上。您需要管理員權限才能安裝產品。
使用批次檔樣板，以單機版或網路授權版本的典型規劃來安裝 Autodesk 軟體產品。複製樣板，然後使用您要安裝之產品的適當值取代變數。此主題的結尾會提供由多個樣板共用的變數。
注意事項：雖然此處展示的批次檔樣板包含多行程式碼，但在實際操作中，您應將每個檔案寫成單行指令。
\setup.exe /t /qb /language /c : INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\" ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"
範例：
C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678 ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"
INSTALLDIR 為可選參數。不建議使用。 它可以指定不同於預設位置的安裝目錄，但可能會造成問題。 會指定產品安裝目錄，例如 Inventor 2021。
\setup.exe /t /qb /language /c : ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH=" 000000000000"
會指定網路授權伺服器。
\setup.exe /t /qb /language /c : ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1" ACADLICENSESERVERTYPE="Distributed Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH="@;@;@;"
到 均為有效的網路授權伺服器。
\setup.exe /t /qb /language /c : ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACADLICENSESERVERTYPE="Redundant Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 000000000000 27005; 000000000000 27005;"
到 均為具有同濟授權的有效網路授權伺服器。
當您安裝包含多個產品的 Autodesk 套件時，需要在批次檔中為每個產品提供單獨的程式碼區塊。每個程式碼區塊都必須包括所要安裝的其中一個產品的產品 ID。但是，套件中的所有其他產品都會使用相同的套件序號和產品碼。以下樣板展示用於三個產品單機版安裝的批次檔。
\setup.exe /t /qb /language /c : ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"
Autodesk Analytics 會將使用資料傳送至 Autodesk 進行分析。依預設，您部署中的使用者可以在稍後從其產品「說明」功能表的選項中選擇加入或退出。但是，在安裝期間，您可以在安裝指令碼中包含下列其中一個指令，來為部署中的所有使用者選擇加入或退出 Autodesk Analytics。
若要為部署中的所有使用者選擇退出，請在指令碼中包含此指令：
Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1
若要為部署中的所有使用者選擇加入，請在指令碼中包含此指令：
Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1