適用於管理員的安裝

功能代碼

當您啟動網路版 Autodesk 產品時，Autodesk 會要求 Network License Manager (NLM) 提供授權。

 

NLM 會控制已核發的授權，並使用功能代碼處理授權請求。功能代碼是產品專用的。任何網路版 Autodesk 產品均具有唯一的功能代嗎。

Flexnet 功能代碼

功能代碼包含三種類型：持有維護方案 (maintenance plan) 的產品特定、具有多 (人) 用戶存取權的產品特定固定期限使用授權，以及產品版本特定。例如：

  • 64300ACD_F 表示持有維護方案 (maintenance plan) 的 AutoCAD 永久授權。

  • 64300ACD_T_F 表示具有多 (人) 用戶存取權的 AutoCAD 固定期限使用授權。

  • 87393ACD_2021_0F 表示特定產品和版本：AutoCAD 2021。

前兩種類型不會從某個版本變更為下一個版本：64300ACD 永遠表示 AutoCAD。不過，最後一種類型是每個新產品版本的唯一功能代碼。

 

功能代碼是必要的，因為 NLM 管理數百個 Autodesk 產品和版本的授權。因此，所有產品都必須有唯一的識別碼。Autodesk 產品功能代碼會顯示在授權檔、除錯記錄檔、選項檔、支援文章等處。以下是記錄檔項目中的功能代碼範例：

11:00:04 (adskflex) OUT: "87393ACD_2021_0F" user@hostname

建立選項檔以管理網路授權使用量時，您必須知道哪個功能代碼對映至哪個產品。

 

每次新版本發佈時，Autodesk 都會發佈該年的產品功能代碼清單。

 

使用互動式查找工具尋找 Autodesk 產品的產品碼。務必選取正確的產品名稱和年份 (版本)

 

 

您可以使用授權檔剖析程式，輕鬆檢視您所擁有授權的功能代碼。 

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