前兩種類型不會從某個版本變更為下一個版本：64300ACD 永遠表示 AutoCAD。不過，最後一種類型是每個新產品版本的唯一功能代碼。

功能代碼是必要的，因為 NLM 管理數百個 Autodesk 產品和版本的授權。因此，所有產品都必須有唯一的識別碼。Autodesk 產品功能代碼會顯示在授權檔、除錯記錄檔、選項檔、支援文章等處。以下是記錄檔項目中的功能代碼範例：