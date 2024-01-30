當您啟動網路版 Autodesk 產品時，Autodesk 會要求 Network License Manager (NLM) 提供授權。
NLM 會控制已核發的授權，並使用功能代碼處理授權請求。功能代碼是產品專用的。任何網路版 Autodesk 產品均具有唯一的功能代嗎。
當您啟動網路版 Autodesk 產品時，Autodesk 會要求 Network License Manager (NLM) 提供授權。
NLM 會控制已核發的授權，並使用功能代碼處理授權請求。功能代碼是產品專用的。任何網路版 Autodesk 產品均具有唯一的功能代嗎。
功能代碼包含三種類型：持有維護方案 (maintenance plan) 的產品特定、具有多 (人) 用戶存取權的產品特定固定期限使用授權，以及產品版本特定。例如：
64300ACD_F 表示持有維護方案 (maintenance plan) 的 AutoCAD 永久授權。
64300ACD_T_F 表示具有多 (人) 用戶存取權的 AutoCAD 固定期限使用授權。
87393ACD_2021_0F 表示特定產品和版本：AutoCAD 2021。
前兩種類型不會從某個版本變更為下一個版本：64300ACD 永遠表示 AutoCAD。不過，最後一種類型是每個新產品版本的唯一功能代碼。
功能代碼是必要的，因為 NLM 管理數百個 Autodesk 產品和版本的授權。因此，所有產品都必須有唯一的識別碼。Autodesk 產品功能代碼會顯示在授權檔、除錯記錄檔、選項檔、支援文章等處。以下是記錄檔項目中的功能代碼範例：
11:00:04 (adskflex) OUT: "87393ACD_2021_0F" user@hostname
建立選項檔以管理網路授權使用量時，您必須知道哪個功能代碼對映至哪個產品。
每次新版本發佈時，Autodesk 都會發佈該年的產品功能代碼清單。
使用互動式查找工具尋找 Autodesk 產品的產品碼。務必選取正確的產品名稱和年份 (版本)