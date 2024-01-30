僅在下列情況下，才能為網路伺服器產生新授權檔：
- 您可以取得或續展授權固定期限的使用授權。
- 您可以加入網路授權產品的固定期限使用授權。
- 您可以將產品加入至網路授權伺服器。
- 您可以將授權加入至新版本的網路授權產品。
- 您可以變更網路授權伺服器。
- 您可以重新規劃網路授權伺服器。
僅在下列情況下，才能為網路伺服器產生新授權檔：
若要產生授權檔，您需要以下資訊：
注意事項：如需不同伺服器型式的說明，請參閱規劃授權。
當您購買 Autodesk 軟體的新套數時，Autodesk 可能會傳送序號和產品碼給您，您可以用它來產生授權檔。您也可以在 Autodesk Account 中找到此資訊。
若要產生網路授權，您必須是管理員。您還必須擁有需要網路授權之產品的多 (人) 用戶的固定期限使用授權。如果您有混合產品並想要為所有產品產生授權檔，則一次可以執行一個產品。
合約管理員和軟體協調者注意事項：若要產生永久或非固定期限使用授權產品的授權檔，請移至 Autodesk Account 的「所有產品與服務」頁面上的傳統產品檢視。尋找您的產品並產生授權檔。
當您擁有授權檔時，請將其儲存在安裝 Network License Manager 的資料夾中。您可以選擇任何檔名，但要使用副檔名 .lic。以下是不同作業系統的授權檔位置範例：
儲存授權檔後，請確認其包含正確的資訊。您的授權檔僅在具有取得授權時您所提供 MAC 位址的電腦上有效。