當您購買 Autodesk 軟體的新套數時，Autodesk 可能會傳送序號和產品碼給您，您可以用它來產生授權檔。您也可以在 Autodesk Account 中找到此資訊。

若要產生網路授權，您必須是管理員。您還必須擁有需要網路授權之產品的多 (人) 用戶的固定期限使用授權。如果您有混合產品並想要為所有產品產生授權檔，則一次可以執行一個產品。

合約管理員和軟體協調者注意事項：若要產生永久或非固定期限使用授權產品的授權檔，請移至 Autodesk Account 的「所有產品與服務」頁面上的傳統產品檢視。尋找您的產品並產生授權檔。