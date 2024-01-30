適用於管理員的安裝

取得並安裝網路授權檔

僅在下列情況下，才能為網路伺服器產生新授權檔：

  • 您可以取得或續展授權固定期限的使用授權。 
  • 您可以加入網路授權產品的固定期限使用授權。 
  • 您可以將產品加入至網路授權伺服器。 
  • 您可以將授權加入至新版本的網路授權產品。
  • 您可以變更網路授權伺服器。 
  • 您可以重新規劃網路授權伺服器。

收集授權伺服器資訊

若要產生授權檔，您需要以下資訊：

  • 對於單一伺服器模型，伺服器主機名稱和 MAC 位址 (12 個字元的主機 ID)
  • 對於冗餘伺服器模型，主要伺服器和兩個備份伺服器的伺服器主機名稱和 MAC 位址
  • 對於分散式伺服器模型
    • 伺服器數目
    • 所有伺服器的主機名稱和 MAC 位址
    • 每台伺服器上的固定期限使用授權數目

注意事項：如需不同伺服器型式的說明，請參閱規劃授權

在 Windows 上使用 LMTOOLS 尋找主機名稱和 MAC 位址

  1. 在本端電腦上以管理員權限登入時，按一下「所有程式」>「Autodesk」>「網路授權管理員」>「LMTOOLS 公用程式」。
  2. 在 LMTOOLS 中，按一下「系統設定」頁簽。
  3. 找到「電腦/主機名稱」方塊。此方塊包含主機名稱。
  4. 找到「乙太網路位址」方塊。12 個字元的位址是主機 ID，也稱為 MAC 位址。

    注意事項：如果伺服器上有多個乙太網路卡，請選取與 MAC 網路介面卡相對應的乙太網路介面卡。
  5. 關閉 LMTOOLS。

從 Windows 指令提示尋找主機名稱和主機 ID

  1. 關閉 Windows 指令提示。
  2. 輸入 ipconfig /all。將顯示規劃資料的清單。
  3. 在「Windows IP 設定」區段中，記錄主機名稱。
  4. 在「乙太網路介面卡區域連線」區段中，輸入不含虛線的 MAC 位址。MAC 位址是 12 個字元的主機 ID。

    注意事項：如果伺服器上有多個網路介面卡，請選取與實體網路介面卡相對應的網路介面卡。檢視每個 MAC 位址上方的「描述」欄位。如果有多個實體網路介面卡，則使用哪一個都可以。諸如 VPN 介面卡、PPP 介面卡以及無線或藍芽裝置之類的裝置無效。
  5. 關閉 Windows 指令提示。

在 macOS 或 Linux 上尋找名稱和主機 ID

  1. 開啟「終端機」視窗。
  2. 移至安裝 lmutil 的資料夾。
  3. 輸入以下內容以擷取主機名稱：
    ./lmutil lmhostid -hostname
  4. 輸入以下內容以擷取主機 ID (MAC 位址)：
    ./lmutil lmhostid

在 Autodesk Account 中產生授權檔

當您購買 Autodesk 軟體的新套數時，Autodesk 可能會傳送序號和產品碼給您，您可以用它來產生授權檔。您也可以在 Autodesk Account 中找到此資訊。

 

若要產生網路授權，您必須是管理員。您還必須擁有需要網路授權之產品的多 (人) 用戶的固定期限使用授權。如果您有混合產品並想要為所有產品產生授權檔，則一次可以執行一個產品。

 

合約管理員和軟體協調者注意事項：若要產生永久或非固定期限使用授權產品的授權檔，請移至 Autodesk Account 的「所有產品與服務」頁面上的傳統產品檢視。尋找您的產品並產生授權檔。

產生授權檔

  1. 登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 在「所有產品與服務」下，尋找您的產品。您可以使用「搜尋」來限制顯示的產品數目。
  3. 在產品圖標中，按一下「檢視詳細資料」，然後選擇產品版本。
  4. 在產品詳細資料頁面中，按一下「授權詳細資料」。如果您的產品沒有網路授權類型，則不會顯示「檢視詳細資料」。
  5. 在「授權詳細資料」視窗中，選取「產生網路授權檔」。
  6. 在「產生網路授權檔」頁面中，選擇授權伺服器模型，然後按一下「選取」。
  7. 輸入伺服器名稱和伺服器 ID (MAC 位址)。
  8. 按一下「加入產品」。 
  9. 在「將產品加入伺服器」對話方塊中，選取一個或多個要加入此授權伺服器的產品，然後按一下「加入」。
  10. 按一下「產生授權檔」。

儲存授權檔

當您擁有授權檔時，請將其儲存在安裝 Network License Manager 的資料夾中。您可以選擇任何檔名，但要使用副檔名 .lic。以下是不同作業系統的授權檔位置範例：

  • Windows：C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses
  • macOS：/Users/<使用者>/local/flexnetserver
  • Linux：/opt/flexnetserver

確認授權檔的正確性

儲存授權檔後，請確認其包含正確的資訊。您的授權檔僅在具有取得授權時您所提供 MAC 位址的電腦上有效。

  1. 在文字編輯器中開啟授權檔。 請勿使用文字處理程式，例如 Microsoft Word。您可能會導致格式錯誤或意外修改檔案。
  2. 確認 MAC 位址與伺服器的位址相符。 授權檔的第一行 (從 SERVER 開始) 會展示您的主機名稱和 MAC 位址。如果它們不相符，則請求包含正確資訊的新授權檔。
  3. 確認副檔名。 它必須是 .lic，而不是 .txt.doc

另請參閱

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