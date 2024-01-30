適用於管理員的安裝

修改從 Autodesk Account 建立的部署

您可以修改從 Autodesk Account 建立的部署。

 

注意事項：對於使用典型安裝程式建立的部署，請參閱修改使用典型安裝程式建立的部署

修改套件

編輯套件會將其載入規劃編輯器中，您可在其中進行變更。

  1. 移至套件資源庫檢視。
  2. 將游標懸停在要變更的套件上，然後按一下「編輯」。

秘訣：若要捨棄變更，請按一下瀏覽器的「返回」按鈕或頁面左上角的向後箭頭。

  • 按一下「儲存」以儲存您的工作供稍後使用。
  • 按一下「下載」以儲存您的工作並開始下載套件。

執行映像建立工具時，系統會提示您確認是否要更新既有的管理映像。

變更管理映像的位置

當您要將管理映像分發至其他位置或未連線至網際網路的網路時，移動管理映像會很有用。

  1. 編輯管理映像中包含的批次檔，以展示新位置的路徑。您不需要變更映像資料夾中的其他檔案，因為批次檔是唯一包含管理映像最初建立所在資料夾名稱的元件。
  2. 在 Autodesk Account 中，編輯套件以將部署映像路徑更新為新位置。這可讓您在將來輕鬆更新路徑。

秘訣：您可以使用相對路徑，如果您規劃將管理映像分發至多個伺服器位置，或是想要在修改映像之前複製映像，則相對路徑非常有用。

指令行參數

並非每個部署都需要安裝程式可執行檔的指令行參數，但如果缺少必要參數，安裝將會失敗。批次檔包含具有正確安裝參數的指令，並依預設會以基本 UI 模式 (提供進度列) 執行安裝。

注意事項：批次檔包含用於靜謐安裝和靜謐解除安裝的其他指令。這些指令均已加上註解。移除註解即可加以啟用。

以下參考表格中的某些參數以縮寫形式和較長形式顯示，以提升可讀性。

名稱 參數 描述
說明 -h 列印可用的程式選項及每個選項的簡短描述。
資訊清單 -m <檔案名稱> 指定要為此安裝載入的資訊清單的檔案路徑。預設為 Installer.exe 所在目錄中的 Setup.xml。
安裝模式 -i <選項> 指定安裝程式將執行的作業類型。
  • install：執行安裝工作流程。(預設)
  • uninstall：執行解除安裝工作流程。
  • deploy：執行部署工作流程。
UI 模式 --ui_mode <選項> 指定安裝程式 UI 的模式。
  • full：使用所有使用者可選取的選項執行安裝程式。(預設)
  • basic：執行僅展示進度和錯誤訊息的安裝程式。
  • silent：不展示對話方塊 (與 -q 或 --silent 參數相同)。
靜謐 -q 指定工作流程不展示對話方塊。
語言 -l <選項>
  • en-US (美國英文，預設)
  • cs-CZ (捷克文)
  • de-DE (德文)
  • es-ES (西班牙文)
  • fr-FR (法文)
  • hu-HU (匈牙利文)
  • it-IT (義大利文)
  • ja-JP (日文)
  • ko-KR (韓文)
  • pl-PL (波蘭文)
  • pr-BR (葡萄牙文 - 巴西)
  • pt-PT (葡萄牙文 - 葡萄牙)
  • ru-RU (俄文)
  • zh-CN (簡體中文)
  • zh-TW (繁體中文)
離線模式 --offline_mode 指定從本端媒體啟動安裝程式。不會連線至 Autodesk 下載安裝程式。
部署規劃 -o <檔案路徑> 指定要為此安裝載入的部署規劃的檔案路徑。通常，這應該是 image 資料夾中的 deployment.xml 檔案。
搭售套件延伸功能 --extension_manifest <檔案路徑> 指定資訊清單的檔案路徑，此資訊清單包括要包含在此安裝中的更新、延伸功能、外掛程式、內容和語言套件。

另請參閱

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