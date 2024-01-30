修改從 Autodesk Account 建立的部署

當您要將管理映像分發至其他位置或未連線至網際網路的網路時，移動管理映像會很有用。

編輯管理映像中包含的批次檔，以展示新位置的路徑。您不需要變更映像資料夾中的其他檔案，因為批次檔是唯一包含管理映像最初建立所在資料夾名稱的元件。 在 Autodesk Account 中，編輯套件以將部署映像路徑更新為新位置。這可讓您在將來輕鬆更新路徑。

秘訣：您可以使用相對路徑，如果您規劃將管理映像分發至多個伺服器位置，或是想要在修改映像之前複製映像，則相對路徑非常有用。