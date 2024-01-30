修改從 Autodesk Account 建立的部署

編輯套件會將其載入規劃編輯器中，您可在其中進行變更。
秘訣：若要捨棄變更，請按一下瀏覽器的「返回」按鈕或頁面左上角的向後箭頭。
執行映像建立工具時，系統會提示您確認是否要更新既有的管理映像。
當您要將管理映像分發至其他位置或未連線至網際網路的網路時，移動管理映像會很有用。
秘訣：您可以使用相對路徑，如果您規劃將管理映像分發至多個伺服器位置，或是想要在修改映像之前複製映像，則相對路徑非常有用。
並非每個部署都需要安裝程式可執行檔的指令行參數，但如果缺少必要參數，安裝將會失敗。批次檔包含具有正確安裝參數的指令，並依預設會以基本 UI 模式 (提供進度列) 執行安裝。
注意事項：批次檔包含用於靜謐安裝和靜謐解除安裝的其他指令。這些指令均已加上註解。移除註解即可加以啟用。
以下參考表格中的某些參數以縮寫形式和較長形式顯示，以提升可讀性。
|名稱
|參數
|描述
|說明
|-h
|列印可用的程式選項及每個選項的簡短描述。
|資訊清單
|-m <檔案名稱>
|指定要為此安裝載入的資訊清單的檔案路徑。預設為 Installer.exe 所在目錄中的 Setup.xml。
|安裝模式
|-i <選項>
|指定安裝程式將執行的作業類型。
|UI 模式
|--ui_mode <選項>
|指定安裝程式 UI 的模式。
|靜謐
|-q
|指定工作流程不展示對話方塊。
|語言
|-l <選項>
|
|離線模式
|--offline_mode
|指定從本端媒體啟動安裝程式。不會連線至 Autodesk 下載安裝程式。
|部署規劃
|-o <檔案路徑>
|指定要為此安裝載入的部署規劃的檔案路徑。通常，這應該是 image 資料夾中的 deployment.xml 檔案。
|搭售套件延伸功能
|--extension_manifest <檔案路徑>
|指定資訊清單的檔案路徑，此資訊清單包括要包含在此安裝中的更新、延伸功能、外掛程式、內容和語言套件。