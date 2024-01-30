您可以在 Autodesk Account 中產生授權檔，該授權檔會自動合併多 (人) 用戶產品的網路授權。但是，此自動方法有時不會包含您的所有授權。例如，當從不同的 Autodesk 帳戶購買兩個授權時，就會發生這種情況。在此情況下，您可將新檔案中的授權陳述式加入至既有檔案的結尾，來手動合併網路授權。

您可以安全地合併以下項目：

不同 Autodesk 產品的授權 (不論版本為何)。範例：Revit 和 3ds Max。

相同產品不同版本的非套件授權。範例：Revit 2015 和 Revit 2016。

如果產品的不同版本的套件授權檔屬於同一類型，則無法將它們合併。例如，您無法將 AutoCAD 2019 固定期限使用授權的授權檔與 AutoCAD 2017 固定期限使用授權的授權檔合併。但是，您可以將固定期限使用授權 AutoCAD 授權檔與永久 AutoCAD 授權檔合併。

秘訣：如果您遇到複雜合併案例的相關問題，請聯絡 Autodesk 支援。您可以索取新授權檔，其中包含您要合併的所有授權，而不用自行合併授權。這個新授權檔將對所有產品授權採用單一核發日期，以防止其取代先前的授權。