適用於管理員的安裝

合併網路授權檔

您可以在 Autodesk Account 中產生授權檔，該授權檔會自動合併多 (人) 用戶產品的網路授權。但是，此自動方法有時不會包含您的所有授權。例如，當從不同的 Autodesk 帳戶購買兩個授權時，就會發生這種情況。在此情況下，您可將新檔案中的授權陳述式加入至既有檔案的結尾，來手動合併網路授權。

 

您可以安全地合併以下項目：

  • 不同 Autodesk 產品的授權 (不論版本為何)。範例：Revit 和 3ds Max。
  • 相同產品不同版本的非套件授權。範例：Revit 2015 和 Revit 2016。

如果產品的不同版本的套件授權檔屬於同一類型，則無法將它們合併。例如，您無法將 AutoCAD 2019 固定期限使用授權的授權檔與 AutoCAD 2017 固定期限使用授權的授權檔合併。但是，您可以將固定期限使用授權 AutoCAD 授權檔與永久 AutoCAD 授權檔合併。

 

秘訣：如果您遇到複雜合併案例的相關問題，請聯絡 Autodesk 支援。您可以索取新授權檔，其中包含您要合併的所有授權，而不用自行合併授權。這個新授權檔將對所有產品授權採用單一核發日期，以防止其取代先前的授權。

手動合併授權

重要：合併相同類型、相同產品和相同版本的授權時，請透過在相同日期產生授權來累積授權計數。否則，最新產生的授權計數會取代較早日期產生的授權計數。

  1. 在開始編輯之前，請先備份您的既有授權檔。
  2. 檢查您要合併的授權檔，以確保從 SERVER 到 VENDOR 的頭幾行完全相同。以下範例展示單一伺服器型式的適用行：

SERVER XXHP0528 0019bbd68993
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080

  1. 在 ASCII 文字編輯器中開啟既有的和新核發的授權檔。
  2. 從新核發的授權檔中複製 VENDOR 行之後的所有內容。
  3. 在既有授權檔的結尾貼上新授權陳述式。
  4. 若要包含其他新授權檔，請複製每個新授權檔的陳述式，然後將其貼到既有授權檔的結尾。
  5. 儲存新合併的授權檔。
  6. 停止並重新啟動包含更新的授權檔的伺服器。重新啟動後，伺服器將會讀取新的授權檔。

注意事項：對於 Windows 伺服器，LMTOOLS 公用程式提供一個指令，可在不停止伺服器的情況重新讀取授權檔。但是，停止並重新啟動伺服器會更可靠。

 

以下範例展示如何將 AutoCAD 2019 的多 (人) 用戶固定期限使用授權套件授權與 AutoCAD 2018 的維護方案 (maintenance plan) 固定期限使用授權套件授權貼在一起。

 

重要：從 SERVER 到 VENDOR 的前三行應僅在合併的檔案中出現一次。

 

AutoCAD 2019 的多 (人) 用戶固定期限使用授權套件授權檔：

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
            86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
            86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
            SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
            B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
            0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
            5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
            E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
            784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
            VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
            DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
            BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
            0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
            668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
            8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
            4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
            B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B"[end code block]

AutoCAD 2018 的維護方案 (maintenance plan) 固定期限使用授權套件授權檔：

SERVER ServerName 112233445566
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
            86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
            86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
            ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
            3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
            6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
            SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
            9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
            DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
            VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
            DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
            BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
            5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
            C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
            5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
            CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
            683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

產生的合併授權檔：

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
            86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
            86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
            SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
            B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
            0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
            5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
            E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
            784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
            VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
            DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
            BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
            0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
            668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
            8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
            4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
            B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B" 
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
            86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
            86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
            ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
            3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
            6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
            SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
            9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
            DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
            VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
            DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
            BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
            5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
            C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
            5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
            CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
            683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

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