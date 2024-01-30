適用於管理員的安裝

從 Autodesk Account 部署

對於大多數 2022 版和更高版本，您可以從 Autodesk Account 建立部署 (僅限 Windows 產品)。

 

對於 2022 之前的大多數 Windows 產品版本，您可以使用典型安裝程式來建立部署。請參閱從典型安裝程式建立部署

 

注意事項：2022 之前的一些 Windows 產品版本也支援從 Autodesk Account 進行部署：

  • 3ds Max 2021
  • Maya 2020
  • Maya LT 2020
  • Revit 2021.1
  • VRED 2021

選取並自訂您的產品

  1. 登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 從左側導覽窗格中選取「自訂安裝」。
  3. 按一下「新建」。
  4. 選取授權類型。
  5. 在「加入產品」區段中，選取一或多個要加入至部署套件的產品。如果未列示任何產品，您可以從「所有產品與服務」下載，然後在安裝程式中選取「建立部署」。

    選取產品時，您可以在右側面板中自訂產品。您可以選取要包含在部署中的版本。該版本所需的所有安裝程式都會包含在部署中。您也可以加入可選應用程式或指定內容 (包括樣板、材料和圖面) 的儲存位置。

    自訂設定會套用至每個從部署安裝的產品例證。建立部署後，即無法變更這些設定。根據您的授權類型，系統自動顯示序號和產品碼。 

    注意事項：規劃設定將依產品而有所不同。如需更多資訊，請參閱產品的安裝指示。

輸入設定並建立部署

  1. 在部署套件中選取您想要的產品後，按一下「下一步」以移至「安裝設定」。(您可以按一下區段標頭返回上一個步驟。)
  2. 輸入套件名稱。此名稱會顯示在檔案名稱中，同時也可用於識別您在網路共用上建立的部署。 表示套件的目標使用者以及包含的產品。使用有效的 Windows 檔案名稱。
  3. (可選) 輸入套件描述。 這有助於您在清單中檢視套件時瞭解套件的內容。
  4. 對於安裝類型，選擇「部署」。(如果改為選擇「安裝」，則會建立要安裝在您自己裝置上的產品套件。)
  5. 輸入部署映像路徑。這是網路共用上建立部署的位置。您可以使用 UNC (統一命名慣例) 路徑名稱 (建議) 或磁碟機代號和路徑，例如：\\servername\pathC:\Autodesk\Deployments。使用有效的 Windows 資料夾路徑。
  6. 輸入部署記錄檔路徑 (如有必要)。圖解展示了預設路徑。每次安裝部署時，系統都會將診斷資訊寫入此記錄中。使用有效的 Windows 資料夾路徑。
  7. 如果您選取了「網路」授權類型，可透過按一下「指定授權伺服器」，然後按一下「儲存」，來加入授權伺服器資訊。
  8. 展開「進階選項」以進行其他套件變更，例如變更預設安裝路徑。

    部署套件設定

  1. 確認右側窗格內「部署摘要」中的設定。
  2. 按一下勾選方塊以同意使用條款

  3. 按一下「下載」或「儲存」。根據您的瀏覽器設定，「下載」會將部署建立可執行檔存放在您的「下載」資料夾或其他資料夾中。此檔案大約 10 MB，其中包含部署規劃和建立部署的可執行檔。 「儲存」可讓您儲存套件供稍後使用，而無需下載。

    注意事項：此時不會下載產品映像。
  4. 下載就緒後，按兩下已下載的檔案以建立部署。完成後，您可以關閉部署工具或檢視部署資料夾中的部署。

    建立部署進度列

安裝部署

若要在工作站上安裝部署，請執行以下其中一項作業： 

使用批次檔手動安裝

您可以手動執行批次檔，以在工作站上安裝產品。在部署資料夾中，Install <部署名稱>.bat 檔案包含您用來安裝產品的指令行參數。

展示部署資料夾的影像

 

批次檔也是建立 Configuration Manager 安裝指令碼的好資源。雖然指令碼使用規劃檔的完整路徑，但您可以使用相對路徑。此外，Summary.txt 檔案提供部署中包含的每個應用程式安裝程式的詳細資訊，例如安裝程式名稱和組建編號。 若要進行完全靜謐安裝，請在批次檔中將第一行加上註解，並移除第二行的註解。在此情況下，不會顯示任何使用者介面。(預設批次檔安裝會顯示最少的使用者介面。)

 

注意事項：您需要管理權限才能執行下載的啟動程序檔案。

測試部署

在將產品分發至工作站之前，請在測試工作站上執行部署，以確保所有作業都正常運作。

  1. 使用典型的使用者概況，以不具有管理權限的概況登入用戶端電腦。
  2. 執行產品以確認： 
    • 沒有任何授權錯誤。
    • 對您的工作至關重要的主要功能可以如預期般運作。 
    • 已正確套用所有更新、自訂和附加元件。 

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