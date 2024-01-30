從 Autodesk Account 部署

對於大多數 2022 版和更高版本，您可以從 Autodesk Account 建立部署 (僅限 Windows 產品)。
對於 2022 之前的大多數 Windows 產品版本，您可以使用典型安裝程式來建立部署。請參閱從典型安裝程式建立部署。
注意事項：2022 之前的一些 Windows 產品版本也支援從 Autodesk Account 進行部署：
- 3ds Max 2021
- Maya 2020
- Maya LT 2020
- Revit 2021.1
- VRED 2021
對於大多數 2022 版和更高版本，您可以從 Autodesk Account 建立部署 (僅限 Windows 產品)。
對於 2022 之前的大多數 Windows 產品版本，您可以使用典型安裝程式來建立部署。請參閱從典型安裝程式建立部署。
注意事項：2022 之前的一些 Windows 產品版本也支援從 Autodesk Account 進行部署：
按一下「下載」或「儲存」。根據您的瀏覽器設定，「下載」會將部署建立可執行檔存放在您的「下載」資料夾或其他資料夾中。此檔案大約 10 MB，其中包含部署規劃和建立部署的可執行檔。 「儲存」可讓您儲存套件供稍後使用，而無需下載。注意事項：此時不會下載產品映像。
若要在工作站上安裝部署，請執行以下其中一項作業：
您可以手動執行批次檔，以在工作站上安裝產品。在部署資料夾中，Install <部署名稱>.bat 檔案包含您用來安裝產品的指令行參數。
批次檔也是建立 Configuration Manager 安裝指令碼的好資源。雖然指令碼使用規劃檔的完整路徑，但您可以使用相對路徑。此外，Summary.txt 檔案提供部署中包含的每個應用程式安裝程式的詳細資訊，例如安裝程式名稱和組建編號。 若要進行完全靜謐安裝，請在批次檔中將第一行加上註解，並移除第二行的註解。在此情況下，不會顯示任何使用者介面。(預設批次檔安裝會顯示最少的使用者介面。)
注意事項：您需要管理權限才能執行下載的啟動程序檔案。
在將產品分發至工作站之前，請在測試工作站上執行部署，以確保所有作業都正常運作。