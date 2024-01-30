從 Autodesk Account 部署

批次檔也是建立 Configuration Manager 安裝指令碼的好資源。雖然指令碼使用規劃檔的完整路徑，但您可以使用相對路徑。此外，Summary.txt 檔案提供部署中包含的每個應用程式安裝程式的詳細資訊，例如安裝程式名稱和組建編號。 若要進行完全靜謐安裝，請在批次檔中將第一行加上註解，並移除第二行的註解。在此情況下，不會顯示任何使用者介面。(預設批次檔安裝會顯示最少的使用者介面。)

注意事項：您需要管理權限才能執行下載的啟動程序檔案。