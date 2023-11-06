使用整合式製造功能延伸 Inventor

使用適用於刀具路徑工法和工廠配置的整合式工具，簡化從設計到製造的轉換

為何要使用軟體集？

提高製造生產能力

在模擬並最佳化機器可用性、生產線效能和材料流時，透過提高的生產力來促進企業成長。

縮短上市時間

提前規劃工廠配置的安裝和調試，以避免費時和昂貴的作業衝突。

最佳化工廠設計

在您最佳化製造流程以高效生產產品時，保持不超時，不超支。

製造工程師如何使用產品設計與製造軟體集

Inventor CAM 概觀 (影片：1:41 分鐘 英文)

4 軸和 5 軸銑削 (影片：1:56 分鐘 英文)

Inventor 嵌套概觀 (影片：1:59 分鐘 英文)

Inventor CAM 概觀 (影片：1:41 分鐘 英文)

4 軸和 5 軸銑削 (影片：1:56 分鐘 英文)

Inventor 嵌套概觀 (影片：1:59 分鐘 英文)

生產工程師如何使用產品設計與製造軟體集

工廠配置和規劃 (影片：2:22 分鐘 英文)

安裝和調試 (影片：2:35 分鐘 英文)

AutoCAD 中的材料流分析 (影片：2:42 分鐘 英文)

工廠配置和規劃 (影片：2:22 分鐘 英文)

安裝和調試 (影片：2:35 分鐘 英文)

AutoCAD 中的材料流分析 (影片：2:42 分鐘 英文)

改善大型組合協同合作

觀看此線上研討會，以瞭解 Inventor 和 Navisworks 在大型設計專案上協同合作的最佳實踐。