使用適用於刀具路徑工法和工廠配置的整合式工具，簡化從設計到製造的轉換
在模擬並最佳化機器可用性、生產線效能和材料流時，透過提高的生產力來促進企業成長。
提前規劃工廠配置的安裝和調試，以避免費時和昂貴的作業衝突。
在您最佳化製造流程以高效生產產品時，保持不超時，不超支。
Inventor CAM 概觀 (影片：1:41 分鐘 英文)
4 軸和 5 軸銑削 (影片：1:56 分鐘 英文)
Inventor 嵌套概觀 (影片：1:59 分鐘 英文)
工廠配置和規劃 (影片：2:22 分鐘 英文)
安裝和調試 (影片：2:35 分鐘 英文)
AutoCAD 中的材料流分析 (影片：2:42 分鐘 英文)
觀看此線上研討會，以瞭解 Inventor 和 Navisworks 在大型設計專案上協同合作的最佳實踐。
— GEA 資深經理兼設計工程師 Martin Andersen
減少建立自訂系統的時間
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