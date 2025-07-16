整合式 BIM 工具，包含 Revit、AutoCAD 和 Civil 3D
建置在 Inventor 和 AutoCAD 上的專業 CAD/CAM 工具
娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
產品設計與製造軟體集
影像由 Mastenbroek 授權使用
在模擬並最佳化機器可用性、生產線效能和材料流時，透過提高的生產力來促進企業成長。
提前規劃工廠配置的安裝和調試，以避免費時和昂貴的作業衝突。
在您最佳化製造流程以高效生產產品時，保持不超時，不超支。
利用熟悉的 2D 工作流程 (可以自動轉換為詳細的 3D 模型) 來構想生產線配置，以協助制定明智的重大設計決策。
Factory配置和規劃 (影片：2:22 分鐘) (英文)
使用整合式Factory配置和安裝排序工具，規劃、安裝及管理整個生產流程。
安裝和調試 (影片：2:35 分鐘) (英文)
最佳化您的工廠生產能力，同時提高機器利用率、降低運輸成本和減少電力消耗。
AutoCAD 中的材料流分析 (影片：2:42 分鐘) (英文)
觀看此線上研討會，以瞭解 Inventor 和 Navisworks 在大型設計專案上協同合作的最佳實踐。
— GEA 資深經理兼設計工程師 Martin Andersen
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