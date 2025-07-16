Rendering of the assembly of a trencher in the shop floor

使用整合式數位工廠功能延伸 Inventor

影像由 Mastenbroek 授權使用

生產工程師為何使用該軟體集

提高製造生產能力

在模擬並最佳化機器可用性、生產線效能和材料流時，透過提高的生產力來促進企業成長。

縮短上市時間

提前規劃工廠配置的安裝和調試，以避免費時和昂貴的作業衝突。

最佳化工廠設計

在您最佳化製造流程以高效生產產品時，保持不超時，不超支。

生產工程師如何使用產品設計與製造軟體集

Factory配置和規劃 (影片：2:22 分鐘) (英文)

安裝和調試 (影片：2:35 分鐘) (英文)

AutoCAD 中的材料流分析 (影片：2:42 分鐘) (英文)

Factory配置和規劃 (影片：2:22 分鐘) (英文)

安裝和調試 (影片：2:35 分鐘) (英文)

AutoCAD 中的材料流分析 (影片：2:42 分鐘) (英文)
顯示器顯示有關使用 Inventor 和 Navisworks 對大型設計專案進行協同合作的最佳實務的線上研討會，並展示了組合模型。

改善大型組合協同合作

觀看此線上研討會，以瞭解 Inventor 和 Navisworks 在大型設計專案上協同合作的最佳實踐。